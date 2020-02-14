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Известия.ru

НАТО пообещало соблюдать меры контроля над вооружениями при ответе РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет соблюдать все нормы контроля над вооружениями, готовя ответ на размещение Россией комплексов «Искандер-М» с ракетами SSC-8 (9M729 по российской классификации).

«В ответ на ракетную угрозу со стороны России НАТО проводит консультации и достигает консенсуса на всех этапах. В июне прошлого года мы приняли пакет мер по ответу на развертывание ракет 9М729. Теперь мы более подробно рассмотрим эти меры, соблюдая все меры контроля над вооружениями», — приводит его слова ТАСС 13 февраля.

Генсек добавил, что министры обороны НАТО на текущей сессии продолжат дискуссию об увеличении военных расходов государств — членов альянса.

11 февраля Столтенберг сообщил, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, так как все страны альянса смогли договориться о возложении вины за это на Россию.

11 января генсек НАТО анонсировал ответ на размещение Россией крылатых ракет 9М729, подчеркнув, что он будет дан уже в текущем году.

Столтанберг полагает, что, разместив крылатые ракеты 9M729, Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он назвал этот факт частью российской стратегии по инвестированию в «новые, современные возможности», в том числе в ядерное оружие.

Ранее, в декабре, глава российского МИДа Сергей Лавров предупредил о возможном размещении США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи границ РФ. Позднее стало известно, что Пентагон заключил контракт на производство РСД класса «воздух–воздух».

В январе министр обороны России Сергей Шойгу поручил отслеживать возможную угрозу со стороны США. О необходимости вести мониторинг развертывания ракет Вашингтоном говорил и президент РФ Владимир Путин.

НАТО и США считают российскую крылатую ракету 9М729 нарушающей ДРСМД. Минобороны РФ опровергало данные обвинения и даже демонстрировало разработку на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Несмотря на это, 2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из соглашения, обвинив Москву в невыполнении его пунктов. ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
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