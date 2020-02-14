НАТО пообещало соблюдать меры контроля над вооружениями при ответе РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет соблюдать все нормы контроля над вооружениями, готовя ответ на размещение Россией комплексов «Искандер-М» с ракетами SSC-8 (9M729 по российской классификации).

«В ответ на ракетную угрозу со стороны России НАТО проводит консультации и достигает консенсуса на всех этапах. В июне прошлого года мы приняли пакет мер по ответу на развертывание ракет 9М729. Теперь мы более подробно рассмотрим эти меры, соблюдая все меры контроля над вооружениями», — приводит его слова ТАСС 13 февраля.

Генсек добавил, что министры обороны НАТО на текущей сессии продолжат дискуссию об увеличении военных расходов государств — членов альянса.

11 февраля Столтенберг сообщил, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, так как все страны альянса смогли договориться о возложении вины за это на Россию.

11 января генсек НАТО анонсировал ответ на размещение Россией крылатых ракет 9М729, подчеркнув, что он будет дан уже в текущем году.

Столтанберг полагает, что, разместив крылатые ракеты 9M729, Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он назвал этот факт частью российской стратегии по инвестированию в «новые, современные возможности», в том числе в ядерное оружие.

Ранее, в декабре, глава российского МИДа Сергей Лавров предупредил о возможном размещении США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи границ РФ. Позднее стало известно, что Пентагон заключил контракт на производство РСД класса «воздух–воздух».

В январе министр обороны России Сергей Шойгу поручил отслеживать возможную угрозу со стороны США. О необходимости вести мониторинг развертывания ракет Вашингтоном говорил и президент РФ Владимир Путин.

НАТО и США считают российскую крылатую ракету 9М729 нарушающей ДРСМД. Минобороны РФ опровергало данные обвинения и даже демонстрировало разработку на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Несмотря на это, 2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из соглашения, обвинив Москву в невыполнении его пунктов. ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года.