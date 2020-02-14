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bmpd.livejournal.com

Кипр заказал крупные партии ракетного оружия

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Как сообщают кипрские источники со ссылкой на информацию министерства обороны Республики Кипр от 7 февраля 2020 года, правительство Кипра в декабре 2019 года заключило с европейским ракетным объединением MBDA контракты на общую сумму 240 млн евро на приобретение крупных партий переносных зенитных ракетных комплексов Mistral и подвижной береговой батареи противокорабельного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами Exocet MM40 Block 3.

Пусковая установка подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами Exocet MM40 Block 2 Национальной гвардии Кипра (с) c4defence.com

Ранее 6 февраля об этих контрактах французского отделения MBDA сообщила французская газета "La Tribune". Кoнтракт на ПЗРК Mistrale имеет стоимость около 150 млн евро, а контракт на подвижную береговую батарею ПКР Exocet MM40 Block 3 - до 90 млн евро. Заключение этих контрактов связывают с обострением отношений Кипра с Турцией по вопросу о газодобыче в территориальных водах и экономической зоне Кипра.

Национальная гвардия Кипра уже имеет на вооружении переносные ЗРК семейства Mistral (c одно- и двухзарядными пусковыми установками), закупавшиеся несколькими партиями с 1988 года. Также Национальная гвардия Кипра располагает полученной в 1994 году подвижной береговой батареей противокорабельного ракетного комплекса Exocet с противокорабельными ракетами предшествующей модификации Exocet MM40 Block 2 (были получены 24 ракеты). Ранее сообщалось о планах Национальной гвардии Кипра совместно с MBDA провести продление срока службы закупленных ракет MM40 Block 2, однако неясно, было ли это осуществлено, и не предусматривает ли новый контракт замену этих ракет на новые ракеты MM40 Block 3.

Согласно публикации "La Tribune", 27 января 2020 года Франция и Кипр подписали новое соглашение о развитии военно-технического сотрудничества (предыдущее было заключено сторонами в 2007 году). Сообщается, что Кипр стал одной из шести европейских стран, присоединившейся к начатой по инициативе Франции в ноябре 2018 года совместной программе EU BLOS по созданию многоцелевого ракетного комплекса TAVD (Tir Au-delà de la Vue Directe) на основе нового французского ПТРК ММР. Также сообщается, что Кипр ведет переговоры с французской судостроительной компанией Kership (совместное предприятие Naval Group и Piriou) о заказе двух малых патрульных кораблей проекта OPV 59, с потенциальной стоимостью контракта 75 млн евро.

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  • В новости упоминаются
Страны
Кипр
Турция
Франция
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
2020-й год
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