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WarSpot

«Звуки превосходства» американских морпехов

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Источник изображения: warspot.ru

Корпус морской пехоты США вооружается одними из самых дорогих вертолётов в мире. Вчера, 12 февраля, Центр боевого применения авиации ВМС США опубликовал видео испытаний тяжёлого вертолёта CH-53K King Stallion.

На видео показаны различные этапы испытаний CH-53K King Stallion. Тестовые полёты проходили на военно-морском аэродроме Патаксент-Ривер. При этом вертолёты налетали уже более 1200 часов.

CH-53K: «Звуки превосходства»

В сентябре 2017 года Минобороны США оплатило первые два серийных вертолёта CH-53K. В ходе тестирования у машин был обнаружен ряд проблем, но это не стало помехой для продолжения закупок. ВМС США заказали производство 12 машин общей стоимостью $1,13 млрд.

King Stallion — тяжёлый транспортный вертолёт с максимальной взлётной массой почти 40 т. Машина способна перевозить свыше 13 т грузов на внешней подвеске, а в её внутреннем отсеке может разместиться до 55 пассажиров. Экипаж вертолёта составляет от двух до пяти человек — помимо пилотов, в его состав могут быть включены три стрелка, обеспечивающих круговую защиту.

Внешне King Stallion мало чем отличается от своего предшественника CH-53E, но при этом втрое «сильнее» его. Вертолёт CH-53K King Stallion является продолжением линейки CH-53, которая выпускается с 1964 года. Новая модификация является крупнейшей и самой мощной в семействе «Жеребцов» (англ. Stallion — жеребец). В марте 2017 года Корпус морской пехоты США получил от компании Sikorsky предсерийный образец для испытаний.

Максимальная дальность полёта CH-53K составляет 840 км, скорость — 315 км/ч. Вертолёт оснащается системами активной и пассивной защиты — в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
Компании
Sikorsky Aircraft
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