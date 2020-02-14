Aktuálně (Чехия): помочь стране, на которую нападет Россия? Всего треть чехов «за». Не похоже на суверенное государство

В результате исследования Pew Research Center выяснилось, что европейцы практически не готовы помогать другим членам НАТО, если на них нападет Россия. И кто же в этом виноват? Россия, считает автор. А европейские политики ей помогают. Зачем разбираться в истинных причинах, когда есть возможность все свалить на Россию?

Часто можно услышать о "суверенитете Чехии". Как правило, эта фраза звучит в связи с Европейским Союзом и тезисом о том, что мы не суверенны. Встает вопрос, а какое государство суверенно? Конечно же, то, которое правит самостоятельно и несет за своих граждан и территорию ответственность. В таком государстве большинство граждан суверенно. Весьма красноречиво о чешском и европейском суверенитете повествует недавний опрос, проведенный аналитическим центром Pew Research Center в 16 из 30 стран-членов НАТО.

Выяснилось, что в обороне европейцы полагаются на Соединенные Штаты и практически не готовы помогать другим членам Североатлантического альянса, если на них нападет Россия. Чешская Республика не стала исключением. К НАТО у нас позитивно относятся 54% опрошенных. Всего 54%. В начале 2015 года, согласно опросу CVVM (Центр исследований общественного мнения), 71% респондентов не сомневались, что альянс необходим. И только 18% считали иначе.

Тогда 89% были уверены, что мы должны отстаивать суверенитет нашей страны любыми средствами. (При этом, однако, 58 % полагали, что не стоит заботиться об обороне государства, поскольку все решают державы. 64% думали, что в случае военного конфликта мы не смогли бы себя защитить.)

Согласно последнему опросу Pew Research Center, всего 36% опрошенных чехов считают, что чешская армия должна помочь союзнику, атакованному Россией. 41%, напротив, уверены, что в случае такого нападения обороной должны заняться войска Соединенных Штатов.

То, как мы меняемся, тревожит. Мы являемся частью крупных объединений (ЕС и НАТО), и в них нам живется чрезвычайно хорошо. Однако, что парадоксально, симпатия к этим двум объединениям тает. Когда читаешь обсуждения в социальных СМИ, создается впечатление, как будто "мы из-за них" чем-то жертвуем и "они" нас в чем-то сильно ограничивают.

Когда Путин аннексировал Крым и поддержал войну на Донбассе (она не закончилась), чехи испугались, вспомнив оккупацию 1968 года. Наверное, поэтому они потянулись к НАТО и даже выражали готовность защищать свою страну. (CVVM тогда не задавал вопроса о вооруженной поддержке другой страны чешской армией.)

Три фактора снизили популярность Североатлантического альянса среди чехов. Это российская дезинформация (гибридная война), чешские политики и очень распространенное чешское "равнодушие к собственной судьбе" (мол, все равно за нас решают другие), а также, по-видимому, врожденная пассивность, усугубленная коммунизмом.

Гибридная война Кремля играет в этом ощутимую роль (кстати, руководство НАТО тоже об этом часто говорит). Генерал Карел Ржегка в одном из интервью заявил: "Мы, несомненно, находимся в состоянии информационной войны. (…) Момент упустила не только Чехия, но и Запад вообще. Российский подход к военным операциям, изменения в том, как воспринимаются вооруженные конфликты, к чему нужно готовиться, заявления Путина об ассиметричных средствах ведения войны - все это было относительно нетрудно распознать".

Путин воскрешает СССР

Цель российской кампании - постепенно разлагать государства, демократические принципы, вызывать сомнения в том, где правда, а где ложь, что для нас хорошо, а что нет. Непонятно, как кто-то может приравнивать Евросоюз к Советскому Союзу, но это работает.

Разлагать суверенное государство (а это цель гибридной войны) помогают наши политики. Самые радикальные предпочли бы выйти из Европейского Союза и НАТО, тем самым уничтожив нашу оборону и суверенитет, так как самостоятельно отстоять их мы не можем. Другие играют на стороне России и Китая (чешский президент Милош Земан - образцовый пример, и у него много союзников, таких как Войтех Филип, Томио Окамура, Вацлав Клаус, старший и младший, и другие).

Свое дело делает и неготовность власти выполнять свои обещания, платить за чешскую оборону пресловутые два процента ВВП, хотя мы взяли на себя это обязательство перед НАТО. Сначала Андрей Бабиш пообещал это, но недавно он и министр Ян Гамачек решили дать задний ход и остановиться на 1,4% ВВП. Сторонников двух процентов мало. Все они в основном из партии ODS (Гражданско-демократическая партия), ТОР-09 и христианских демократов. Против повышения оборонного бюджета выступают даже некоторые члены партии "Пиратов". В прошлом году депутат Микулаш Ферьенчик заявил: "Увеличение расходов на оборону до двух процентов ВВП в чешских условиях просто бессмысленно". К сожалению, это не так.

Поступает все больше тревожных сигналов, и речь идет не только о Крыме и Украине. В России чем дальше, тем больше говорят о возрождении союзного государства, в которое вошли бы Белоруссия и Украина, а также о гибридной операции против прибалтийских стран. Кремль якобы рассчитывает на то, что Дональд Трамп откажется посылать войска для защиты членов НАТО в случае нападения. Также известно, что Европа сама не сможет себя защитить. Для этого у нее недостаточно сил.

Что должна делать Чехия в условиях, когда поддержка НАТО снижается? Зампред ODS Саша Вондра говорит: "Мы смело предложим американцам создать совместную стратегическую авиабазу в Остраве-Мошнове". Но представитель Чехии при НАТО Якуб Ландовски утверждает, что в этом "нет практической необходимости; базу в Мошнове мы не обсуждаем ни в Чешской Республике, ни в альянсе. Никто этот вариант не рассматривает".

То есть этот вариант, скорее всего, нереален. Депутат Европейского парламента Вондра, возможно, мог бы (если он лично заинтересован в популярности НАТО в Чехии) ездить по стране, как это делал генерал Петр Павел, и разговаривать с людьми в регионах о нашей обороне, рисках и альянсе. Вот чего нам не хватает.

Ключевую роль играют премьер-министр, министры и президент. Они должны пропагандировать НАТО везде, где бывают, должны доносить до людей мысль, что помогать нужно, ведь в прошлом мы сами столкнулись с тем, что нам не помогли. Они должны прививать людям чувство ответственности, делая их зрелыми и суверенными гражданами, не только за наш небольшой мирок, но и за весь свободный мир. Однако президент, премьер и министр этого не делают. Напротив, зачастую они отказывают в помощи. Например, они не желают принимать беженцев и отказывают в убежище христианам, бежавшим из Китая. Они погружаются в национальные заботы о самих себе. Поэтому неудивительно, что чехи отказываются помогать какой-нибудь стране, если на нее нападет Россия. К этому их приучили.

Я беседовал с Александром Вондрой об американской базе в Остраве, но интерес к сотрудничеству должно проявить Министерство обороны и союзники.

Мартин Фендрих (Martin Fendrych)