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Военное обозрение

Российского учёного приговорили к лишению свободы за госизмену

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Источник изображения: topwar.ru

Решением Ростовского областного суда к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима был приговорен доктор технических наук Алексей Темирев. Ему инкриминируют статью 275 Уголовного кодекса Российской Федерации («Госизмена»). Кроме того, ему присудили один год ограничения свободы после выхода из заключения.

Как сообщили сегодня агентству «Интерфакс» в пресс-службе суда, приговор был оглашен еще 28 января, а сейчас он вступил в законную силу. Обвиняемый не стал обжаловать решение суда.

Впервые об аресте Алексея Темирева общественности стало известно в июле 2018 года, когда он уже находился в следственном изоляторе по обвинению в госизмене. Об этом узнали представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Что конкретно совершил обвиняемый, известно не было, так как подробности дела находились под грифом «Секретно». На тот момент Темиреву исполнилось 64 года.

Известно только, что он является видным ученым, обладающим большим количеством патентов на свои изобретения. Кроме науки, Алексей Темирев занимался проектной и производственной деятельностью, будучи генеральным директором и соучредителем нескольких компаний в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.

В феврале прошлого года ему сделали операцию на сердце.

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Страны
Россия
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