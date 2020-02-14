Коронавирус мешает проведению авиасалона в Сингапуре

Россия поддержала Singapore Airshow - 2020 своим участием

Крупнейший в Юго-Восточной Азии авиакосмический салон Singapore Airshow - 2020 проводится в Сингапуре при содействии Агентства по военным наукам и технологиям и Управления гражданской авиации Сингапура. В этом году организаторы международной выставки предупредили о том, что экспозиция военной и гражданской авиатехники состоится с 11 по 16 февраля, но они не могут «гарантировать безопасность от заражения коронавирусом», эпидемия которого началась в конце декабря 2019 года в Китае и начала распространяться по всему миру.

На официальном сайте Singapore Airshow - 2020 сообщается, что устроители мероприятия предпримут усиленные дополнительные меры предосторожности, связанные с вирусным заболеванием. В уведомлении говорится, что в «общественный день 10 февраля» в связи с развитием ситуации, связанной с коронавирусом, количество билетов на дневной общественный транспорт для обеспечения благополучия и безопасности посетителей, будет ограничено. Посетителей, купивших билеты заранее, предупреждают о необходимости соблюдать бдительность. На выставке будет дежурить медицинская служба и осуществляться скрининг температуры на входе. Предлагается пользоваться альтернативными приветствиями, придерживаясь политики «без контактов». В этом году 10 февраля также планировался Форум лидеров аэрокосмических технологий, а с 11 по 16 февраля 2020 года Singapore Airshow работа будет вестись при соблюдении всех меры предосторожности в соответствии с объявленным в стране «оранжевым» уровнем опасности.

Российские СМИ со ссылкой на Bloomberg сообщают, что в крупнейшем азиатском авиашоу передумали участвовать более 70 международных компаний, в числе которых – Lockheed Martin, Raytheon, Honeywell Aerospace, Textron Aviation, Bombardier и Gulfstream. Об отказе сообщила пилотажная группа Black Eagles из Южной Кореи. Boeing не отменил приезд, но «корректирует свое участие».

В пресс-службе российской Госкорпорации «Ростех» сообщили: «В связи со стремительным распространением коронавируса было принято решение об ограниченном участии делегации».

Руководство «Ростеха» и «Роскосмоса», а также Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга «Вертолеты России» и «Рособоронэкспорта» объявили о сокращенной делегации на мероприятии. Ростех подтвердил, что причиной стало неконтролируемое распространение инфекции.

Но, несмотря на вызовы и угрозы, участие РФ в этом салоне стало символичным, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов. Здесь, как и прежде, представлены все образцы топовой российской техники, сообщил Петухов. Су-34, Су-35, МиГ-35, Су-30СМЭ, Як-152, Бе-103, Бе-200, а также Superjet100 и МС-21 демонстрирует ОАК. Ключевые программы в вертолетостроении освещают российские специалисты.

Каждые два года высокопоставленные правительственные и военные делегации, а также руководители корпораций со всего мира посещали выставку в Сингапуре, способствующую установлению партнерских отношений и заключению сделок. В 2018 году 1062 компании из 50 стран мира участвовали в мероприятии, которое привлекло 80 тыс. посетителей и 54 тыс. участников, доход от проведения авиасалона оценивался в 247 млн долларов.

Ирина Дронина