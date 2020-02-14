ВВС НОАК направили в Ухань транспортники Y-20, часть которых находится в опытной эксплуатации

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В китайских СМИ в очередной раз зашёл разговор о поставке гуманитарной помощи в виде медикаментов, медицинских масок, специальных противоэпидемических костюмов из России. Основной вопрос, который возник у китайцев в этой связи был таким: почему русские используют военно-транспортную авиацию (Ил-76) для доставки гражданских грузов, для проведения операций, которые не связаны с боевыми действиями, а ВВС НОАК не решаются применять имеющиеся у них подобного рода самолёты?

И вот сегодня на страницах тематического раздела китайского Sohu вышел материал, который удовлетворит китайских граждан, этот вопрос задававших. Командование ВВС НОАК направило в провинцию Хубэй несколько военно-транспортных самолётов Xian Y-20, часть которые до сих находится в режиме опытной эксплуатации.

В материале говорится о том, что Y-20 используются для транспортировки в провинцию необходимых медикаментов и оснащения для недавно отстроенных госпиталей.

Из материала:

На такой шаг командование пошло в связи с возросшим числом подтверждённых в Ухане диагнозов. На 12 февраля число таковых составило 59 тысяч.

Заявлено, что сегодня с раннего утра в аэропорту Уханя приземлились 11 военных транспортников Y-20.

Из статьи:

Это первый случай столь массового использования военно-транспортных самолётов Y-20 ВВС НОАК, да ещё и в операции, которая никак не связана с учебно-боевыми тренировками и учениями. Самолёты направлены с разных авиабаз страны: из Тяньцзиня, Чэнду, Урумчи, Чунцина и др. Некоторые самолёты доставили в Ухань медицинские бригады вместе с необходимым оборудованием. Это очень масштабная невоенная операция.