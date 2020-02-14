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Военное обозрение

Турция перебросила спецназ в провинцию Идлиб

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Источник изображения: topwar.ru

Турция перебросила подразделения спецназа в район своих наблюдательных пунктов в идлибской зоне деэскалации. Об этом со ссылкой на турецкое Минобороны сообщают турецкие СМИ.

По данным, предоставленным новостным агентством Anadolu, бронетехника со спецназом (в основном бронетранспортеры) из различных частей Турции переброшены в Сирию через район Рейханлы провинции Хатай. Переброшенные к турецко-сирийской границе реактивные системы залпового огня развернуты на позициях вдоль границы.

Между тем, США в очередной раз исключили участие американских военных в конфликте в провинции Идлиб на стороне Турции. По словам официального спецпредставителя Госдепа США по Сирии Джеймса Джеффри, Вашингтон может оказать Анкаре помощь разведданными и поставками военного оборудования.

США рассматривают в настоящий момент варианты оказания помощи Турции в Идлибе в рамках НАТО, первостепенное значение при этом имеет передача турецким военным разведданных и поставки военного оборудования. Пока речь не идет о подкреплении в виде отправки в зону конфликта американских военных

- заявил он.

В свою очередь в Кремле отметили, что в настояще время не замечено непосредственного вмешательства США в конфликт в провинции Идлиб в Сирии.

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Проекты
NATO
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