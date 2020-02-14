Стало известно о повышенном интересе иностранных заказчиков к «Армате»

Бронетехника на платформе «Армата» разработки концерна «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) пользуется повышенным интересом иностранных заказчиков, заявил гендиректор УВЗ Александр Потапов в ходе рабочей поездки в Томск.

"Интерес повышенный у инозаказчиков, безусловно, есть, но мы должны пройти соответствующие процедуры, определенные законом, после этого говорить о поставках за рубеж", – передает ТАСС ответ Потапова на вопрос об экспортных перспективах "Арматы".

В начале февраля Потапов сообщал, что поставки бронетехники на платформе "Армата" в опытно-войсковую эксплуатацию начнутся в этом году.

Дмитрий Зубарев