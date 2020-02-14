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Деловая газета "Взгляд"

Стало известно о повышенном интересе иностранных заказчиков к «Армате»

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Т-14 «Армата»
Т-14 «Армата».
Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бронетехника на платформе «Армата» разработки концерна «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) пользуется повышенным интересом иностранных заказчиков, заявил гендиректор УВЗ Александр Потапов в ходе рабочей поездки в Томск.

"Интерес повышенный у инозаказчиков, безусловно, есть, но мы должны пройти соответствующие процедуры, определенные законом, после этого говорить о поставках за рубеж", – передает ТАСС ответ Потапова на вопрос об экспортных перспективах "Арматы".

В начале февраля Потапов сообщал, что поставки бронетехники на платформе "Армата" в опытно-войсковую эксплуатацию начнутся в этом году.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Продукция
Армата
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
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1 комментарий
№1
14.02.2020 02:09
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