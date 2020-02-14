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Ротацию «стрелочников» в «Роскосмосе» объяснили «вставанием с колен»

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Николай Севастьянов
Николай Севастьянов.
Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Единоначалие и поддержка правительства для финансовой стабилизации предприятий отрасли позволят предприятиям «Роскосмоса» встать с колен и обеспечить госкорпорации лидирующие позиции в области создания новых ракетно-космических систем, сообщил ТАСС гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в госкорпорацию) Николай Севастьянов.

Менеджер объяснил ротацию в РКК управленческих кадров, которые ранее назначались «стрелочниками» за невыполнение соответствующих программ.

«Восемь месяцев я пытался исправлять ситуацию, не меняя руководящий состав и структуру предприятия. Но в итоге стало ясно, что надо менять распределение работ между руководителями, назначать новых, снимать часть полномочий со старых, иначе ситуацию не исправить», — сказал чиновник госкорпорации.

Ранее бывшему руководителю «Энергии» Сергею Романову, в январе 2019 года пониженному до первого замгендиректора, предложили занять должность уборщика производственных и служебных помещений или подсобного рабочего второго разряда.

В декабре 2019 года Севастьянов назвал генконструктора пилотируемых программ «Роскосмоса» Евгения Микрина конкретным виновником космических провалов России.

В июле 2019 года два источника агентства в российской ракетно-космической отрасли сообщили, что летные испытания космического корабля «Федерация» могут сдвинуть с 2022-го на 2025 год, а виновными в неудачах и задержках объявят прежнее руководство «Энергии» и «Роскосмоса».

В ноябре 2018 года Романов, занимая должность гендиректора РКК, назвал виновным в затягивании реализации перспективных российских космических программ — например, создания «Федерации» и подготовки к пуску к Международной космической станции модуля «Наука» — прежнее руководство проектов, уже покинувшее место работы.

Еще в январе 2006 года Севастьянов заявлял, что российская база на Луне будет создана раньше американской — уже к 2015 году, а с 2020 года Россия займется на Луне добычей гелия-3.

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Страны
Россия
США
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Роскосмос
Персоны
Севастьянов Николай
Проекты
2020-й год
Луна
МКС
Федерация КК
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3 комментария
№1
14.02.2020 06:31
Лучше прочитайте оригинальное интервью Н.Н. Севастьянова.
Гендиректор РКК "Энергия": разработка нового корабля стала научно-техническим вызовом
Не понимаю, почему редакция так любит Lenta.ru?
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№2
14.02.2020 09:16
Цитата, LEO101 сообщ. №1
Не понимаю, почему редакция так любит Lenta.ru?
Ну, так расскажите, что там на самом деле творится, так сказать, изнутри, а не приводит очередной "левый" пруф. Всем интересно. Без иронии. Не можете, если, так и не мельтешите.
0
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№3
14.02.2020 09:23
Да чтобы не происходило

Цитата, q
Еще в январе 2006 года Севастьянов заявлял, что российская база на Луне будет создана раньше американской — уже к 2015 году, а с 2020 года Россия займется на Луне добычей гелия-3.
- вроде не лента...
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