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ТАСС

Кандидаты в космонавты набора 2018 года представили свою эмблему

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Вид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны.
Источник изображения: © NASA

Центральный элемент композиции - вид с Луны на Землю

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Кандидаты в космонавты набора 2018 года разработали свою эмблему, положив в ее основу знаменитую фотографию Земли с поверхности Луны, сделанную 50 с лишним лет назад. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Роскосмоса.

Идея будущих космонавтов уже воплощена в жизнь: они получили тираж нашивок, которые теперь носят на своих тренировочных комбинезонах.


На круглой эмблеме изображены также Международная космическая станция, пилотируемый корабль "Союз МС" и перспективный пилотируемый корабль "Орел". С ними, предположительно, будут связаны первые полеты будущих космонавтов, подготовка которых займет не один год.

Дизайн выполнен в сдержанных тонах: белый и синий цвета означают благородство и честность - основополагающие для космонавта качества. Пятиконечная звезда на поверхности Луны - дань уважения советским исследователям космоса - символизирует посадку на естественный спутник Земли.

Восемь ярких звезд в созвездии Льва - это восемь кандидатов в космонавты набора 2018 года. Их фамилии написаны по периметру эмблемы. Как объяснили в Роскосмосе, это отражает равенство, взаимопомощь, поддержку, командный дух и высокий уровень мотивации каждого кандидата.

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