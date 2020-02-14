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Интерфакс-АВН

Россия разделяет позицию Франции о недопустимости новой гонки вооружений - сенатор Бондарев

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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия поддерживает позицию Франции о недопустимости гонки вооружений и занимается разработкой исключительно оборонительного оружия, заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Нам известны ваши усилия, направленные на заключение договора о запрещении производства расцепляющихся материалов для ядерного оружия. Россия солидарна с вами во мнении о недопустимости гонки вооружений и все свои финансовые, научно-технические и организационные ресурсы направляет на разработку исключительно оборонительного, а не наступательного оружия", - сказал Бондарев на встрече с директором Центра высших военных исследований Франции Винсентом Жиро.

Сенатор также отметил, что после приостановки действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и в преддверии окончания срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) сильно пострадала нормативно-договорная база, регулирующая объём и номенклатуру ударных вооружений.

"Президент Эмманюэль Макрон положительно отреагировал на российские предложение проработать параметры моратория развёртывания в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Хотя ваша страна и не являлась стороной денонсированного ДРСМД, но позиция Франции в данном вопросе очень важна", - сказал Бондарев.

В прошлом году президент России Владимир Путин обратился с призывом к главам ряда государств отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности после одностороннего выхода США из договора о РСМД. Президент Франции ответил на это послание.

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Россия
США
Франция
Персоны
Бондарев Виктор
Путин Владимир
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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