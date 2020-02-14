Планы создания российского оборудования 5G

Как сообщает веб-ресурс СNews.ru в материале Игоря Королева "Ростех" и "Ростелеком" хотят потратить 92 миллиарда на создание российского 5G-"железа", "Ростех" и "Ростелеком" предлагают потратить к 2024 году 92 млрд рублей на разработку оборудования и сервисов 5G. Основные усилия будут направлены на поддержку отечественных производителей в данной сфере: для них и для операторов связи, закупающих их продукцию, будет создан целый ряд преференций.

(c) "Ростелеком"

Сколько нужно инвестиций на разработку оборудования и сервисов 5G

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты по развитию сетей пятого поколения мобильной связи (5G). Документ был подготовлен "Ростелекомом" и госкорпорацией "Ростех" в рамках соответствующего контракта с Правительством.

Согласно документу, инвестиции в разработку оборудования и сервисов 5G в период до 2024 г. составят 92,7 млрд руб. Из этой суммы 20 млрд руб. выделит федеральный бюджет.

В том числе 25,7 млрд руб. уйдет на разработку продуктов из блока "Радио сеть" - антенны, радио модуль (RU), модуль распределения (DU), центральный модуль (CU). 17 млрд руб. будет направлено на разработку продуктов из блока "Опорная сеть" - продуктовой линейки ядра сети 5GC и IMS-системы.

6,5 млрд руб. будет направлено на разработку цифровых платформ: платформу управления, конфигурации и мониторинга сети радиодоступа, платформу управления, конфигурации и мониторинга транспортной сети, платформу управления и оркестрации сети ЦОД и платформу виртуализации физических ресурсов.

Еще 720 млн руб. потребуется для определения технических требований и разработку программного обеспечения. В части развития сервисов 6,5 млрд руб. уйдет на экосистемные проекты, 3,2 млрд руб. - на малые формы предпринимательства, 3 млрд руб. - на комплексные инфраструктурные проекты.

В 2020 г. будет создан полигон на базе отечественных технологий 5G для тестирования отраслевых сервисов. Затем будут разработаны требования по информационной безопасности разрабатываемых решений.

К 2030 г. в ключевых отраслях экономики (городское хозяйство, промышленность, логистика) будет разработано в рамках экосистемы поддержки сервисов на базе сетей 5G 50 проектов, критичных к особенностям технологии (высокая скорость, низкая задержка, высокая плотность подключения). В рамках этой же экосистемы будет создано восемь отраслевых цифровых платформ (в том числе в сфере транспорта, логистики, городской среды, медиа и развлечений), функционирование которых потребует высокоскоростной передачи данных с минимальной задержкой для массовой межмашинной связи.

Преференции для отечественных производителей 5G и их клиентов из числа операторов связи

Основная мысль, которой придерживаются авторы документа - это поддержка отечественных производителей 5G.

Предлагается, что выделившиеся после конверсии частоты в самом востребованном для 5G диапазоне - 3,4-3,8 ГГц - можно будет отдать операторам связи при условии использования ими только отечественного оборудования.

В 2020 г. Государственная комиссия по радиочастотам сможет выделить частоты в этом диапазоне для создания тестовых зон 5G, в 2022 г. - уже для полноценной эксплуатации. Сейчас использование указанного диапазона сетями 5G невозможно из-за спутниковых систем связи, в том числе систем связи Минобороны и ФСО.

Для поддержки отечественных производителей 5G-оборудования запланирован ряд мер: снижение таможенных ставок на импортную электронную компонентную базу (ЭКБ), производство которой отсутствует на территории России; изменение таможенного регулирования в части создания заградительных барьеров для ввоза готового оборудования для создания сетей 5G (в случае наличие в реестре российского радиоэлектронного оборудования прямых аналогов) и внесение изменений в консорциум 3GPP о стандартизации отечественных средств криптографической защиты.

Для сотовых операторов, которые будут использовать отечественное оборудование 5G, также предусмотрен ряд льгот:

субсидирование Главного радиочастотного центра в части обеспечения пониженной платы за проведение экспертизы электромагнитной совместимости для радиоэлектронных средств таких операторов связи, упрощение процедуры выхода на оптовые рынки электроэнергии, упрощение процедур получения санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора на проектную документацию (формата Р1) и ввод в эксплуатацию передающих радиотехнических объектов (форма Р2).

Объем капитальных вложений в строительство сетей связи 5G к 2030 г. составит 241 млрд руб. За счет закупки операторами связи инфраструктурного оборудования для создания и развития сетей связи 5G российскими производителями будет получено 50 млрд руб., еще 52 млрд руб. будет получено за счет экспорта данного оборудования.

5G в России к 2030 году

Авторы дорожной карты прогнозируют, что уровень технологической готовности (УГТ) отечественных решений для реализации сетей связи 5G, соответствующий актуальным релизам стандарта 3GPP, повысится с "2" в 2019 г. до максимальной отметки "9" в 2030 г.

В инфраструктуре коммерческих сетей связи 5G доля отечественного оборудования составит 30% к 2024 г. и 70% к 2030 г. В странах, с которыми Россия заключит межгосударственные соглашения о партнерстве, доля отечественного оборудования в инфраструктуре 5G-сетей составит 40%.

В России будет произведено 20 тыс. базовых станций 5G к 2024 г. и 200 тыс. к 2030 г. Количество коммерческих инсталляций отечественной опорной сети (ядра мобильной сети) развертывания сетей 5G составит к 2030 г. не менее пяти.

К 2024 г. в России будет не менее 10 городов-миллионников, покрытых сетями 5G, к 2030 г. - не менее 15. К 2024 г. в российских сетях 5G будет 5 млн абонентов eMBB (один из трех сценариев применения 5G, ориентированный на беспроводной широкополосный доступ), к 2030 г. - 50 млн.

На базе ведущих вузов, образовательных центров и операторов связи к 2030 г. будут созданы девять лабораторий в целях пилотирования технологии 5G. Будет создана инновационная инфраструктура (включая акселерационные программы, инкубаторы и т.д.), позволяющая сформировать "воронку" отраслевых для не менее чем 5 тыс. проектов с целью реализации сервисов на базе высокотехнологичного направления 5G.

К 2024 г. 4 тыс. специалистов пройдут программы дополнительного образования в области мобильных сетей связи 5G. Число специалистов, закончивших магистратуру (специалитет) в данной области, составит 2 тыс. 25 организаций будут использовать образовательные программы в области сетей 5G. Место России в интегральном рейтинге (по источникам научных публикаций, патентов и инвестиций) стран по развитию высокотехнологического направления 5G повысится с "14" в 2019 г. до "5" в 2030 г.