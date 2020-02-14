Скомкали флаг США: появились видео конфликта в Сирии

Конфликт с участием солдат армии США в Сирии попал на видео

Ряд СМИ обнародовали видеозаписи, на которых запечатлен произошедший накануне между американскими солдатами и сирийцами конфликт, за которым последовала стрельба. Завершить его помогли российские военные, прибывшие на место происшествия. В результате инцидента погиб местный подросток.

Телеканал RT Arabic и агентства Kurdistan24 и SANA опубликовали видео, на котором показан конфликт между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.

На видео, которое разместил Kurdistan24, запечатлен отход с места инцидента колонны военных США, которую местные жители закидывают камнями. На одном из броневиков заметны повреждения от попадания коктейля Молотова. Кроме того, на кадрах виден, предположительно, американский военный самолет, атакующий ложные тепловые ловушки.

Агентство SANA обнародовало видео, на котором можно увидеть словесную перепалку между тремя американскими солдатами и одним местным жителем, который держит в руках скомканный флаг США.

На другом ролике на месте происшествия уже находятся несколько бронеавтомобилей российских военных.

Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что американские военные открыли огонь на поражение по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке. Он рассказал РИА «Новости», что конфликт возник после того, как на одном из блокпостов бойцы сирийских правительственных войск остановили колонну Соединенных Штатов, которая отклонилась от маршрута следования.

По его словам, в результате столкновения американских военных с местным населением и последовавшей за ним стрельбы погиб 14-летний подросток Фейсал Халид Мухаммад. Еще один человек получил ранения.

Боренков отметил, что предотвратить эскалацию конфликта военных США с сирийцами помогли российские военные. «Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями», - подчеркнул он.

Руководитель российского Центра по примирению рассказал, что благодаря российским военным колонна Вооруженных сил США смогла выйти в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке.

Как объяснили после инцидента представители западной коалиции, американские военнослужащие действовали в рамках самообороны.

«12 февраля силы коалиции во время патрулирования около города Камышлы в Сирии обнаружили контрольно-пропускной пункт, занятый войсками, поддерживающими сирийский режим. Военные коалиции сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, однако неизвестные открыли огонь по патрулю. Войска коалиции открыли ответный огонь в качестве самообороны», - написал на своей странице в Twitter официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами в течение уже почти шести лет проводит военную операцию в Сирии и Ираке, направленную против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). В САР американские войска действуют без разрешения на это властей страны.

Российская сторона придерживается мнения, что все иностранные военные должны покинуть Сирию, поскольку легитимно в арабской республике находятся только подразделения РФ, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что конечная цель Москвы - полный вывод любых иностранных вооруженных сил с территории Сирии.

«Это позиция, которую разделяют и Москва, и Дамаск. Эта цель является приоритетной в конечном итоге после полного политического урегулирования», - сказал он.

Американские военные уже несколько раз сообщали о намерении покинуть эту страну. В очередной раз США готовились эвакуировать из Сирии около 1 тыс. своих военнослужащих осенью прошлого года. Об этом 13 октября в эфире телеканала CBS заявил глава Пентагона Марк Эспер. Такие намерения появились у Вашингтона после того, как Турция начала военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии. Как пояснил министр обороны, в этом случае военнослужащие Соединенных Штатов могли оказаться между противоборствующими войсками.

Тем не менее, часть американских военных подразделений все еще остаются в республике. Сам Вашингтон объясняет, что военнослужащие США в Сирии охраняют нефтяные объекты от боевиков.

Кристина Сизова