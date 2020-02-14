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ЦАМТО

Ирак не обращался к России по поводу покупки ЗРС С-400, но интерес к ним есть

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Российские специалисты в ходе испытаний наглядно показали турецким военным все достоинства С-400.
Российские специалисты в ходе испытаний наглядно показали турецким военным все достоинства С-400.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 13 февраля. Обращений от иракской стороны о покупке российских ЗРС С-400 пока не поступало, но интерес к ним есть, заявил в интервью "РИА Новости" посол РФ в Ираке Максим Максимов.

"Безусловно, в свете последних событий возрос интерес к российским системам ПВО, в том числе к С-400. Однако о чем-то конкретном пока говорить преждевременно. Если поступят обращения от иракской стороны, будем их изучать", – сказал дипломат.

М.Максимов отметил, что иракские военные убедились в качестве российского оружия на полях сражений с ИГИЛ. "Мы всегда говорим, что готовы продолжать оказывать содействие правительству Ирака в укреплении обороноспособности страны. В России производится самая современная военная техника для всех родов войск, в том числе – для ПВО. Если к нам поступит обращение по конкретным системам, будем его рассматривать", – цитирует "РИА Новости" М.Максимова.

"А пока ждем иракских представителей в России на специализированные выставки вооружений МАКС и "Армия-2020", – добавил М.Максимов.

Как отмечает агентство, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента сообщала, что Ирак рассматривает вопрос о покупке российских ЗРС С-400 и начал консультации об этом с Россией.

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