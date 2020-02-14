Сухопутные войска Испании приобрели ДУМ разминирования "Эвенджер"

ЦАМТО, 13 февраля. Как стало известно, в конце 2019 года командование Сухопутных войск Испании заключило с канадской компанией Med Eng контракт на поставку двух дистанционно управляемых машин разминирования "Эвенджер" (Avenger).

По информации Infodefensa.com, в январе Сухопутные войска Испании приступили к подготовке операторов ДУМ в Центре обслуживания техники инженерных войск.

"Эвенджер" относится к категории средних роботов, однако в ходе совместных работ подрядчика с командованием СВ Испании его конструкция была адаптирована к их требованиям и характеристики были улучшены. Таким образом, "Эвенджер" получил третий вспомогательный сочлененный манипулятор для подъема груза на 10 кг больше, чем у базовой версии, – до 60 кг. Кроме того, манипулятор поддерживает крепление аксессуаров через планку Пикатинни.

Аналогичным образом робот может быть оснащен второй камерой, которая расширяет обзор и ситуационную осведомленность оператора.

Длина базовой версии "Эвенджер" – 1 м, ширина – 45 см, высота – 50 см (в походном положении), что позволяет транспортировать ее внутри бронетехники (в т.ч. ББМ Vamtac). Масса машины – 95 кг. Максимальный горизонтальный вылет штатного манипулятора составляет 1,8 м. Он может поднимать предметы массой до 8 кг при максимальном выдвижении или до 50 кг при минимальном. Платформа может работать около четырех часов на дальностях до 1 км и подниматься по лестнице с углом наклона 50 град. ДУМ может развивать максимальную скорость 8 км/ч на различных участках местности, включая песок, грязь, снег и мелкую воду. Возможность установки дополнительных датчиков также позволяет использовать робот для ведения разведки, в том числе обнаружения РХБ-угроз.