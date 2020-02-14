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Российская газета

Поставки танка Т-90М "Прорыв" в войска начнутся в 2020 году

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Источник изображения: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net

Серийные поставки модернизированного танка Т-90М "Прорыв-3" в российскую армию начнутся в текущем году, сообщил глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

- Да, вы правильно поняли, - ответил Потапов на вопрос журналиста о начале поставок. Слова руководителя холдинга приводит "Интерфакс". Назвать количество заказанных Минобороны РФ машин Потапов отказался: "Эта тема не для внешнего мира".

Модернизированный Т-90 разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Ее задачей была глубокая модернизация Т-90 с улучшением его боевых и эксплуатационных характеристик. Танк получил новую башню с модернизированной пушкой, которую также устанавливают на Т-14 "Армата". Новое орудие и усовершенствованная система управления огнем позволяют использовать широкую номенклатуру боеприпасов - в том числе бронебойные снаряды повышенного могущества. Автоматика обеспечивает поиск, распознавание, сопровождение и поражение целей вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Машина оснащена динамической защитой последнего поколения, зенитный 12,7-миллиметровый пулемет стал дистанционно управляемым. Ранее представители "Уралвагонзавода" сообщали, что Т-90М станет первым российским танком с климат-контролем - ранее эту опцию получили Т-90С для Алжира.

"Прорыв" успешно прошел государственные испытания, российскую машину высоко оценили в США.


Антон Валагин

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Алжир
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США
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Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
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