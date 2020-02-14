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Интерфакс-АВН

Минобороны потратит почти 780 млн рублей на систему водоснабжения для храма в парке "Патриот"

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3D-макет главного храма Вооруженных сил России
3D-макет главного храма Вооруженных сил России.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - На завершение работ по обустройству водоснабжения благоустройство территории Главного храма Вооруженных сил в подмосковной Кубинке выделено 780 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

На портале размещен тендер на "завершение строительно-монтажных работ по устройству систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, холодоснабжения и благоустройство территории Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации".

Заказчиком выступает Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации". На проведение работ выделено 780,3 млн рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика.

Помимо этого, управление разместило еще один тендер на выполнение "строительно-монтажных работ по устройству систем электроснабжения, электроосвещения и связи на территории Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации". На него выделено 97,2 млн рублей.

В августе 2019 года управление размещало тендер на "выполнение строительно-монтажных работ по устройству сетей водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции". Стоимость работы составила 265 млн рублей.

Кроме этого, в июле 2019 года на "выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ на благоустройство территории Главного Храма" был выделен 1 млрд рублей.

Ранее в феврале управление размещало тендеры на изготовление продукции религиозного назначение, декорирование храма изделиями из гипса и установку кровли на северном и южном крыльцах храма. Общая сумма закупок составила 318 млн рублей.

Храм, сооружаемый в подмосковном парке "Патриот", должен стать третьим по высоте православным храмом России. Его настоятель - епископ Клинский Стефан, глава синодального Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. Строительство храма планируется завершить к 9 мая 2020 года.

Как сообщал в 2018 году министр обороны РФ Сергей Шойгу, возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

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