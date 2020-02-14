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Экономические реформы в России были «срежиссированы» в США – Клинтон и Валенса

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Источник изображения: vpk-news.ru

Исследовательский Wilson Center в Вашингтоне рассекретил разговор Леха Валенсы с Биллом Клинтоном в 1993 году. Стенограмму опубликовал бывший польский президент на своей странице в «Фейсбуке». Главы двух государств после крушения Советского Союза рассуждали о том, что и как сделать, чтобы Россия не была опасной.

Политики интересовались, какие шаги нужно предпринять, чтобы действовать совместно против России. Встреча состоялась во время визита Леха Валенсы в Вашингтон, куда тогдашний президент Польши прибыл на церемонию открытия музея Холокоста.

«После десятилетий советского господства мы все боимся России, - сказал Валенса. - Если Россия снова примет агрессивную внешнюю политику, эта агрессия будет направлена против Украины и Польши. Нам нужна Америка, чтобы это предотвратить».

Что говорил Клинтон, в рассекреченной записке не указано. 

Далее польский президент обратился к американскому лидеру с просьбой помочь Польше «американскими мускулами». В записке также подчеркивается, что бывший глава «Солидарности» обратился к Биллу Клинтону с призывом поддержать политические и экономические реформы в России.

«Наша цель должна состоять в том, чтобы создать Россию, которая не будет ни слишком бедной, ни слишком богатой, потому что очень бедная Россия и очень богатая Россия — наиболее опасна», - подчеркнул Валенса.

Eadaily отмечает, что после встречи Валенсы с Клинтоном в 1993 году начались планы расширения НАТО на восток.

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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