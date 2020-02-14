DRONE DOME: лучом по дронам

Мелкие дроны становятся большой проблемой, но и разработка противосистем не стоит на месте. Вчера, 12 февраля, пресс-служба израильской компании Rafael Advanced Defense Systems на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео испытаний лазерной системы DRONE DOME.

На видео показан внедорожник, на который смонтирована система DRONE DOME. Она состоит из боевого лазера высокой мощности, системы обнаружения и идентификации целей, а также системы электропитания. В ходе испытаний DRONE DOME поражал как единичные, так и массовые цели.

Демонстрация системы DRONE DOME