Войти
WarSpot

DRONE DOME: лучом по дронам

479
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Мелкие дроны становятся большой проблемой, но и разработка противосистем не стоит на месте. Вчера, 12 февраля, пресс-служба израильской компании Rafael Advanced Defense Systems на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео испытаний лазерной системы DRONE DOME.

На видео показан внедорожник, на который смонтирована система DRONE DOME. Она состоит из боевого лазера высокой мощности, системы обнаружения и идентификации целей, а также системы электропитания. В ходе испытаний DRONE DOME поражал как единичные, так и массовые цели.

Демонстрация системы DRONE DOME

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
Rafael
Похожие новости
21.11.2019
Германия покупает израильские ракеты
07.11.2019
Россия завладела противоракетой израильской "Пращи Давида"
16.10.2019
Началась поставка систем активной защиты "Трофи" для ОБТ "Абрамс" ВС США
01.03.2016
Между центрами силы
14.12.2015
Продолжение литовской истории с бронетранспортерами Boxer
23.11.2010
Современная защита для боевых машин (часть 2)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.02 11:12
  • 110
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 14.02 11:06
  • 24
Перспективные российские корабли получат комплекс ПВО "Деривация"
  • 14.02 11:05
  • 3
Не туда сел: как советский истребитель сбежал с аэродрома НАТО
  • 14.02 11:02
  • 9
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 14.02 10:33
  • 7814
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.02 09:47
  • 116
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 14.02 09:23
  • 3
Ротацию «стрелочников» в «Роскосмосе» объяснили «вставанием с колен»
  • 14.02 08:29
  • 17
Excalibur полетит за целью
  • 14.02 07:01
  • 9
Американские БТР остались без защиты
  • 14.02 06:46
  • 82
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 14.02 04:57
  • 1
Сирийские РСЗО "Ураган" и "Смерч" взяли на прицел турецкие войска
  • 14.02 02:09
  • 1
Стало известно о повышенном интересе иностранных заказчиков к «Армате»
  • 13.02 21:06
  • 37
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 13.02 20:38
  • 5
Будущая "вертикалка" уже летает
  • 13.02 18:18
  • 9
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов