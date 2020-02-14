AeroVironment намерена экспортировать барражирующие боеприпасы "Свитчблэйд"

ЦАМТО, 13 февраля. Как стало известно на авиасалоне Singapore Airshow-2020, AeroVironment рассчитывает в 2020 году заключить первый экспортный контракт на поставку барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд" (Switchblade) после изменения позиции властей США в вопросе выдачи разрешений на их продажу за рубеж.

Как сообщает Flightglobal.com со ссылкой на старшего директора по развитию продаж беспилотных авиационных систем AeroVironment Джерарда Роботтома, первая экспортная продажа боеприпаса, который демонстрируется на авиасалоне в Сингапуре, ожидается в ближайшие шесть-девять месяцев.

ВС США применяют "Свитчблэйд" в течение продолжительного времени, но процедура получения разрешения на продажу боеприпаса инозаказчикам был затянута. По заявлению представителя компании, AeroVironment должна соблюдать строгие ограничения при продвижении барражирующего боеприпаса на экспорт, а потенциальные заказчики должны обращаться к правительству США, если они хотят узнать детальные характеристики системы.

В настоящее время правительство США, похоже, намерено проявить большую лояльность при рассмотрении продажи "Свитчблэйд" ряду государств. Предполагается, что на данном этапе барьеры будут сняты в отношении небольшой группы стран НАТО.

Пока Д.Роботтом отказался назвать потенциальных покупателей, но отметил, что в перспективе заказы смогут разместить и близкие союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщал ЦАМТО, "Свитчблэйд" – первый интеллектуальный барражирующий боеприпас, предоставляющий подразделениям тактического звена возможность оперативного реагирования на угрозы, высокоточного поражения целей на удалении до 10 км, перенацеливания в полете, оценки результатов огневого поражения. Масса аппарата – около 5,5 фунтов (2,5 кг).