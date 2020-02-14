Shūkan Gendai (Япония): так что же все-таки случилось с американскими конвертопланами Osprey MV-22 во время совместных японско-американских учений?

8 февраля на Хоккайдо завершились совместные учения США и Японии Northern Viper. Но они вызвали немало вопросов. Американские самолеты прибыли с опозданием из-за «проблем с эксплуатацией», отмечает Сигэру Ханда. Оказывается, они боятся низких температур, а в прошлом даже терпели крушение.

Что вообще происходит?

8 февраля на Хоккайдо завершились совместные учения сухопутных частей сил самообороны Японии и американского корпуса морской пехоты под названием Northern Viper. Размещенные на авиабазе на Окинаве американские десантные самолеты вертикального взлета Osprey MV-22 прибыли на базу сил самообороны в Титосэ с 8-дневным опозданием и практически не участвовали в учениях, которые на самом деле на учения и не походили.

Согласно пояснениям министерства обороны Японии, причиной столь значительного опоздания авиатехники стали "проблемы с ее эксплуатацией". В японских сухопутных силах высказались чуть подробнее, связав эту причину с "плохими погодными условиями". Однако в тот период на расположенном рядом с базой новом аэропорту Титосэ гражданские самолеты взлетали и садились безо всяких проблем.

Если исходить из попавшего в руки автора "Руководства по эксплуатации для пилотов" десантных конвертопланов Osprey MV-22, то возникшие у машин трудности относятся к разряду системных - эти американские самолеты боятся низких температур.

"Опоздание" в 8 дней

Японско-американские совместные учения Northern Viper проводились во второй раз с августа 2017 года. В зимний период они проходили впервые. Предыдущие маневры прошли на американской авиабазе Мисава в префектуре Аомори. В связи с заявлением американского командования о том, что "поскольку авиабаза Мисава находится на побережье Тихого океана и там часты туманы, учения на ней не удалось провести в соответствии с планом", на этот раз японское министерство обороны предоставило для маневров авиабазу Титосэ, расположенную в глубине острова Хоккайдо.

Учения начались 22 января. Два конвертоплана Osprey MV-22 должны были прибыть в Титосэ 27 января. По плану учений, после предварительного этапа они должны были перейти в основную стадию с комплексным задействованием всех штатных сил.

Однако этого не случилось. Передвижения конвертопланов Osprey MV-22 отражены на "домашней странице" официального сайта города Титосэ. На нем 24 января размещено уведомление о том, что "два американских самолета Osprey MV-22 прибудут на авиабазу сил самообороны в Титосэ 27 января для участия в учениях "Northern Viper". 27 января сайт сообщил, что самолеты не прибыли. Далее в течение нескольких дней сообщалось о том, что "прибытие конвертопланов откладывается".

В итоге, сайт уведомил, что 2 американских самолета прибыли в Титосэ 4 февраля, т.е. с опозданием в 8 дней. Оба принадлежали 262-ой эскадрилье средних конвертопланов американского корпуса морской пехоты, расквартированной на авиабазе Футэмма на Окинаве. Конвертоплан с порядковым номером "ET02" прибыл в полдень, а с номером "ET03" - в 12.25 пополудни.

Почему конвертопланам понадобилось возвращаться?

На самом деле, по информации, подтвержденной местной группой волонтеров-наблюдателей, два американских конвертоплана "ET01" и "ET02" 27 января приземлились на базе американской морской пехоты в Ивакуни, префектура Ямагути. Там они были дозаправлены и планировали вылететь на авиабазу в Титосэ.

Однако этого не произошло. По какой-то причине 30 января машина под номером "ET01" вернулась на авиабазу Футэмма, а оттуда в Ивакуни прилетел другой конвертоплан "ET03".

После этого указанный самолет был переведен на базу ВМС США в Ацуги, префектура Канагава. 4 февраля из Ацуги он отправился на авиабазу в Мисава, где соединился с прибывшим из Ивакуни "ET02". Из Мисавы оба самолета отправились на Хоккайдо в Титосэ.

Если внимательно проанализировать все эти перемещения американских конвертопланов, то объяснения по поводу "плохих погодных условий" не лезут ни в какие ворота. Возникает множество вопросов: почему потребовалась замена одного конвертоплана? Почему один самолет летал на базу в Ацуги? И так далее. Как я ни пытался получить ответы на эти вопросы, на электронную почту не пришло ни малейшего намека на ответ от корпуса американской морской пехоты.

Вообще относительно использования авиабазы Ивакуни конвертопланами Osprey MV-22 мэрия города Ивакуни в последний раз получала информацию от американского военного командования через управление сил самообороны на острове Сикоку в прошлом году. Тогда сообщалось, что 24 августа 2019 года в "Ивакуни прибудут 4 конвертоплана Osprey MV-22".

Что касается нынешних учений Northern Viper, то оперативный отдел авиабазы Ивакуни только один раз уведомил мэрию о прибытии двух самолетов Osprey MV-22 и далее на вопросы об их передвижениях отвечал только "информации нет".

Здесь все дело в том, что американские конвертопланы Osprey MV-22 с авиабазы в Футэмма в прошлом уже дважды терпели аварии, в которых погибло 3 человека. Не прекращаются случаи вынужденных посадок этим самолетов из-за неполадок в двигателях. Однако в том, что касается информации о передвижениях этой техники, общественность может рассчитывать только на капризную "добрую волю" американской стороны или на наблюдателей из числа местных граждан.

Полеты американских конвертопланов были очень короткими

Вызывающим удивление обстоятельством явилось то, что наконец добравшиеся до авиабазы Титосэ американские самолеты совершили здесь очень короткие полеты.

5 февраля два конвертоплана Osprey MV-22 одновременно поднялись в воздух и через 5 минут приземлились в тренировочном лагере сил самообороны Китатитосэ поблизости от университета Хоккайдо. Один самолет взлетел оттуда в 10:13 и через 20 минут приземлился на авиабазе Титосэ. Другой вылетел в 12:04 и приземлился на той же авиабазе через 32 минуты.

Один из самолетов снова поднялся в воздух в 13:20 и в течение 1 часа 35 минут летал над городом Томакомай (расположен рядом с Титосэ) и окрестностями, наполняя воздушное пространство невероятным ревом. Кстати, в декабре прошлого года мэрия города Томакомай обращалась в Хоккайдосское управление министерства обороны Японии с просьбой исключить полеты военных самолетов над городскими районами (особенно на низкой высоте). Как видно, эти просьбы не возымели никакого действия.

Так что группой оба Osprey MV-22 летали только 5 февраля. На следующий день один из них совершил полет до тренировочного лагеря сил самообороны Китатитосэ и обратно (11 минут). Второй конвертоплан летал по тому же маршруту 7 февраля (10 минут).

Предварительный этап учений Northern Viper закончился 4 февраля. По плану учений с 6 февраля десантные конвертопланы должны были обеспечивать основную фазу учений - транспортировать пехоту и выбрасывать парашютный десант. Однако с 6 февраля вплоть до окончания учений оба Osprey MV-22 совершили каждый по одному "пустому" полету продолжительностью всего в 10 минут. И это можно назвать участием американской боевой техники в комплексных военных учениях?

Osprey MV-22 боится низких температур?

Передо мной лежит "Руководство по эксплуатации для пилотов" десантных конвертопланов Osprey MV-22. Весь текст, разумеется, на английском и полон специальных сокращений. Однако с помощью специалистов в конечном счете удалось в нем разобраться.

В "Руководстве" имеется специальный раздел "Действия пилота в случае загорания сигнального индикатора "низкая температура", указывающего на состояние приводов от двигателей к винтам". Указывается, что срабатывание данного индикатора может свидетельствовать (1) об "угрожающей потере самолетом подъемной силы" (то есть попросту о том, что он не может продолжать полет) и (2) требует от пилота как можно более срочной посадки машины.

В руководстве также указываются причины, которые делают эксплуатацию конвертоплана невозможной. (1) Неисправность одного или двух противообледенительных устройств на винтах самолета при температурах ниже -150С; (2) неисправность трех противообледенительных устройств на винтах самолета при температурах ниже -100С.

Одним словом, речь идет о том, что "в случае обледенения винтов двигателей конвертоплана его эксплуатация невозможна". В заключение в "Руководстве говорится, что "длительный полет в условиях налипания льда на переднюю кромку винтов может привести к их прогрессивному обледенению. При этом становится возможной нарастающая вибрация узлов машины". "Руководство" предупреждает о недопустимости продолжения полета без обращения внимания на обледенение конвертоплана.

В верхних эшелонах сухопутных сил самообороны Японии, где, якобы, знают подробности о тактико-технических характеристиках конвертопланов Osprey MV-22, утверждают, "что на этих машинах, как и на других вертолетах и самолетах, применяются современные противообледенительные системы. Если они могут летать даже на Аляске, то нельзя утверждать, что их нельзя использовать в зонах низких температур".

Однако если проанализировать график изменения метеорологических условий в Титосэ, то можно увидеть, что в день предполагавшегося прибытия обоих конвертопланов 27 января температура там была -14,40С, а на следующий день 28 января -13,50С. Далее в течение нескольких дней температура повышалась до 00С, но в день начала комплексной фазы учений она опустилась до очень низкой отметки -15,40С, а на следующий день - вообще до -18,70С. Поскольку температура воздуха на высоте еще ниже, несомненно, это были такие слишком сложные для Osprey MV-22 метеоусловия.

Нести расходы за проведение учений Northern Viper пришлось японской стороне

Тихиро Сакамото, председатель "Общества жителей префектуры Хиросима, выступающих против расширения и укрепления базы американской морской пехоты в Ивакуни", активисты которого продолжают наблюдение за активностью на базе, говорит так: "Конвертопланы Osprey MV-22 часто бывают на базе в Ивакуни. Но обычно они не делают этого зимой. Так что нынешний случай особый. Если проследить их путь до места проведения учений Northern Viper, то после Футэммы на Окинаве им достаточно было бы дозаправиться в Ивакуни и продолжать полет. Но они зачем-то садились в Ацуги и Мисаве. Судя по всему, летчики испытывали неуверенность в работе в зимних условиях".

Участие конвертопланов Osprey MV-22 в учениях Northern Viper происходит в рамках японско-американского соглашения от 1 сентября 2016 года о переносе места дислокации их тренировочных баз. По предложению японской стороны, для облегчения бремени расходов администрации Окинавы на содержание американских военных баз все расходы по такому переносу берет на себя правительство Японии.

В нынешнем году эти расходы (включая расходы на учения Northern Viper) составят 28 миллионов долларов. Судя по всему, в том, что касается тех американских Osprey MV-22, что участвовали в этих учениях, деньги пошли всего лишь на "опытное испытание" их способности летать в районах с низким температурным режимом.

Сигэру Ханда - известный японский военный обозреватель и журналист. Родился в 1955 году. С 1991 года работал в газете "Тюнити симбун". Впоследствии - обозреватель и член редколлегии газеты "Токио симбун". С 1992 года руководил освещением в газете военных вопросов и связями с управлением сил самообороны. В 2007 году был удостоен главной премии Японского фонда "За мир и взаимопонимание между журналистами" (PCJF) за книгу "Новые военные в Японии". Автор многочисленных книг по военной проблематике: "Завещание японского военного пилота времен холодной войны", "21 вопрос к нашим силам самообороны", "Будет ли Япония воевать?" и др.

Сигэру Ханда