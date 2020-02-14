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ЦАМТО

Дежурные расчеты РЭБ Амурского объединения ВВО проверены атакой БЛА нескольких модификаций

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Тактико-специальные занятия с подразделениями радиоэлектронной борьбы
Тактико-специальные занятия с подразделениями радиоэлектронной борьбы.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

ЦАМТО, 13 февраля. Дежурные группы радиоэлектронной борьбы, месяц назад впервые заступившие для круглосуточной охраны военных объектов ВВО, проверены условными атаками с применением БЛА.

Всего в ходе проверок было организованно около 20 воздушных налетов на объекты в Амурской области и Еврейской автономной области. Часть из них проводились одновременно несколькими БЛА с разных сторон. Для комплексной оценки возможностей нового подхода к охране воздушного пространства использовались БЛА военного назначения и нескольких модификаций дронов промышленного производства.

В ходе условных атак использовался анализ тактики применения беспилотников террористами в Сирийской Арабской Республике и других современных вооруженных конфликтах.

По результатам проверок все атаки были своевременно выявлены и упреждены. Расчеты РЭБ станций комплекса "Борисоглебск-2" показали высокую выучку, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Сирия
Продукция
Борисоглебск-2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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