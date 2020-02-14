Дежурные расчеты РЭБ Амурского объединения ВВО проверены атакой БЛА нескольких модификаций

ЦАМТО, 13 февраля. Дежурные группы радиоэлектронной борьбы, месяц назад впервые заступившие для круглосуточной охраны военных объектов ВВО, проверены условными атаками с применением БЛА.

Всего в ходе проверок было организованно около 20 воздушных налетов на объекты в Амурской области и Еврейской автономной области. Часть из них проводились одновременно несколькими БЛА с разных сторон. Для комплексной оценки возможностей нового подхода к охране воздушного пространства использовались БЛА военного назначения и нескольких модификаций дронов промышленного производства.

В ходе условных атак использовался анализ тактики применения беспилотников террористами в Сирийской Арабской Республике и других современных вооруженных конфликтах.

По результатам проверок все атаки были своевременно выявлены и упреждены. Расчеты РЭБ станций комплекса "Борисоглебск-2" показали высокую выучку, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.