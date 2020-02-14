Россия согласилась на экспорт Индией ЗиП для двигателей АЛ-31ФП и РД-33

Двигатели АЛ-31ФП (слева) и АЛ-41Ф-1С ("изделие 117С", справа) производства ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО"), январь 2018 года.

ЦАМТО, 13 февраля. Индийская госкомпания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) планирует поставлять на экспорт запчасти и принадлежности производимых для истребителей Су-30МКИ и МиГ-29 ВВС Индии двигателей АЛ-31ФП и РД-33 иностранным ВВС, которые также эксплуатируют эти два типа российских самолетов.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан HAL 7 февраля с "Рособоронэкспортом". Он предусматривает экспорт компонентов АЛ-31ФП и РД-33, а также услуг по материально-техническому обеспечению в "дружественные страны".

В меморандуме упоминается, что "стороны впоследствии подпишут соглашение о согласовании условий и особых обстоятельствах".

Как сообщили Jane's представители HAL, возможными клиентами по закупке запасных частей, связанных с АЛ-31ФП, являются Алжир, Ангола, Армения, Индонезия, Казахстан, Малайзия и Вьетнам, РД-33 – Алжир, Бангладеш, Казахстан, Малайзия, Монголия, Мьянма и Сербия.

HAL осуществляет лицензионное производство двигателя АЛ-31ФП на своем заводе в Насике (западная Индия, штат Махараштра), а РД-33 – в Корапуте (восточный индийский штат Орисса).

По мнению Jane's, намерение HAL экспортировать запасные части для двигателей является частью плана Индии по увеличению вдвое экспорта продукции военного назначения – до 350 млрд. рупий (4,9 млрд. долл.) в течение следующих пяти лет.