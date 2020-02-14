Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вернулся в Североморск

За более чем 70 суток корабль прошел свыше 14 тыс. морских миль через Баренецево, Норвежское, Северное, Средиземное и Черное моря

МУРМАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков", выполнив задачи в дальней морской зоне, спустя два с половиной месяца вернулся в главную базу Северного флота - Североморск. Об этом в четверг сообщила пресс-служба флота.

В Североморске состоялась торжественная встреча корабля и митинг. С успешным выполнением задач плавания экипаж поздравил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, отметив, что моряки-североморцы "готовы действовать, как в северных, так и в южных широтах".

Вице-адмирал Кулаков" вышел в поход из Североморска 3 декабря. За более чем 70 суток корабль прошел свыше 14 тыс. морских миль через Баренецево, Норвежское, Северное, Средиземное и Черное моря.

Корабль совершил деловой заход в греческий порт Пирей и вместе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" принял участие в совместных учениях сил Северного и Черноморского флотов в конце первой декады января, напомнили на флоте.

"Вице-адмирал Кулаков" входит в состав арктической группировки Северного флота, сформированной на базе Кольской флотилии разнородных сил и неоднократно, в том числе и в 2019 году, принимал участие в походах по Северному морскому пути.

В Арктике "Вице-адмирал Кулаков" единственный из боевых кораблей Северного флота первого ранга прошел все моря - от Баренцева до Берингова - и принял участие в обеспечении высадки сил морского десанта на необорудованное побережье в районе поселка Эгвекинот на Чукотке.