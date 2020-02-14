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Деловая газета "Взгляд"

В Японии выразили протест против инцидентов с войсками США

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Самолет F15 ВВС США взлетает с авиабазы "Кадена" на острове Окинава
Самолет F15 ВВС США взлетает с авиабазы "Кадена" на острове Окинава.
Источник изображения: © AP Photo, Koji Ueda

Заксобрание японской префектуры Окинава приняло заявление протеста из-за постоянных инцидентов, связанных с дислоцированными там войсками США.

Депутаты законодательного собрания уверены, что инциденты такого рода "вызывают недоверие к системе обеспечения безопасности в американских войсках, порождают беспокойство среди местного населения", передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Отмечается, что документ направлен в правительство Японии и посольство США в Токио.

Напомним, в конце января вертолет MH-60 ВМС США совершил экстренную посадку на воду и затонул в 150 км к востоку от побережья острова Окинава. Экипаж был спасен японскими сторожевыми кораблями. Кроме того, в январе военнослужащие США в ходе парашютных учений уронили несколько сигнальных ракет рядом с одним из поселков Окинавы.


Анастасия Воробьева

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