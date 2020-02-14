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Интерфакс-АВН

Макрон пригласил Хафтара во Францию

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Халифа Хафтар
Халифа Хафтар.
Источник изображения: vpk-news.ru

Стамбул. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Французский президент Эмманюэль Макрон направил официальное приглашение командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару посетить республику, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Хафтара.

По ее данным, Хафтар провел в городе Бенгази встречу с директором департамента МИД Франции по Ближнему Востоку и Северной Африке Кристофом Фарно, который и передал приглашение.

Кроме того, Фарно во время визита в Ливию передал приглашение посетить Париж, направленное министром внутренних дел Франции Кристофом Кастанером ливийскому коллеге из признанного ООН правительства страны Фатхи Башарге.

О том, когда ливийские представители смогут посетить Париж, не сообщается.

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Страны
Ливия
Франция
Компании
ООН
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