Макрон пригласил Хафтара во Францию

Стамбул. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Французский президент Эмманюэль Макрон направил официальное приглашение командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару посетить республику, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Хафтара.

По ее данным, Хафтар провел в городе Бенгази встречу с директором департамента МИД Франции по Ближнему Востоку и Северной Африке Кристофом Фарно, который и передал приглашение.

Кроме того, Фарно во время визита в Ливию передал приглашение посетить Париж, направленное министром внутренних дел Франции Кристофом Кастанером ливийскому коллеге из признанного ООН правительства страны Фатхи Башарге.

О том, когда ливийские представители смогут посетить Париж, не сообщается.