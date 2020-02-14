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Интерфакс-АВН

Пекин предостерег США от возможного судебного преследования китайских военных по обвинению в хакерстве

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Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Китайские военные никогда не участвовали в краже киберданных

Пекин.13 февраля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Китая назвало выдвинутые американским минюстом обвинения военнослужащих китайской армии в хакерских атаках беспочвенными и необоснованными, потребовав исправить эту ошибку.

"Эти обвинения США не имеют под собой никаких оснований, в полной мере являются актом гегемонии и судебным издевательством, Китай решительно выступает против такого отношения и решительно его осуждает", - говорится в заявлении представителя министерства У Цяна.

Он подчеркнул: "Важно отметить, что Китай является решительным защитником международной кибербезопасности, китайское правительство последовательно и решительно выступает против и борется с незаконной преступной деятельностью в интернете, а китайские военные никогда не участвовали и не участвуют в краже киберданных в какой-либо форме".

У Цян заявил, что "КНР требует от американской стороны немедленного исправления ошибок и отказа от судебного преследования, чтобы не нанести дальнейшего ущерба отношениям между США и Китаем в военной сфере".

При этом он отметил, что "в течение длительного времени США нарушают международное право и основополагающие принципы международных отношений, осуществляя массовые, хакерские атаки на предприятия и частных лиц".

"Что касается кибербезопасности, то американская сторона применяет голые двойные стандарты и делает это очень лицемерно", - добавил представитель минобороны Китая.

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