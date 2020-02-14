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Интерфакс-АВН

Российские военные на Черноморском побережье отработали защиту аэродромов от атаки дронов

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Учение по отражению средств воздушного нападения условного противника прошло на аэродромах Черноморского флота, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"По замыслу учения перед взлетом самолетов морской авиации и ПВО ЧФ в районе аэродрома боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" обнаружили неопознанные летательные аппараты", - сказал Рулев в четверг журналистам.

В роли условного противника были задействованы беспилотники из состава морской авиации.

По словам Рулева, боевые расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" идентифицировали и условно уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии, предотвратив нанесение повреждений взлетно-посадочной полосе и летательным аппаратам.

"Личный состав комплексов успешно выполнил поставленную задачу по прикрытию стратегически важных объектов флота и уложился в норматив выполнения алгоритма действий при отражении средств воздушного нападения условного противника", - подчеркнул представитель ЧФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
Военные учения
ЧФ
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