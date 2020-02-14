Российские военные на Черноморском побережье отработали защиту аэродромов от атаки дронов

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Учение по отражению средств воздушного нападения условного противника прошло на аэродромах Черноморского флота, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"По замыслу учения перед взлетом самолетов морской авиации и ПВО ЧФ в районе аэродрома боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" обнаружили неопознанные летательные аппараты", - сказал Рулев в четверг журналистам.

В роли условного противника были задействованы беспилотники из состава морской авиации.

По словам Рулева, боевые расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" идентифицировали и условно уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии, предотвратив нанесение повреждений взлетно-посадочной полосе и летательным аппаратам.

"Личный состав комплексов успешно выполнил поставленную задачу по прикрытию стратегически важных объектов флота и уложился в норматив выполнения алгоритма действий при отражении средств воздушного нападения условного противника", - подчеркнул представитель ЧФ.