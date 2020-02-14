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Космодром «Восточный» пропишут в Конституции РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российский космодром на Дальнем Востоке в Амурской области получит место в Конституции как особая федеральная территория.

Совет Федерации одобрил внесение изменений в Конституцию РФ. 

Как сообщило ТАСС, спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала создание в стране особых федеральных территорий. Одной из таких станет космодром «Восточный».

«Понятно, это абсолютно федеральный проект, очень важный, это серьёзнейшая технологическая научная база. Это и жильё для тех, кто там будет работать, социальная инфраструктура, особый режим и так далее», - сказала Матвиенко.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Восточный Космодром
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