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Военно-промышленный курьер

Пентагон не потянул программу гиперзвукового оружия

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны США закрыло одну из двух основных программ разработки гиперзвукового оружия для военно-воздушных сил.

Пентагон решил закрыть программу разработки высокоточного гиперзвукового оружия под названием Hypersonic Conventional Strike Weapon и вместо неё направить все усилия на развитие программы разработки оружия быстрого реагирования воздушного базирования - Air-Launched Rapid Response.

Представитель ВВС США Энн Стефанек заявила журналистам, что данное решение связано не с техническими проблемами, а исключительно с бюджетными ограничениями.

Первые результаты проекта ARRW ожидаются уже к 2022 году. Обе программы по заказу Пентагона развивала военно-промышленная корпорация Lockheed Martin. В 2021 году на создание прототипов гиперзвукового оружия Минобороны США планирует потратить 382 миллиона долларов - за год бюджет на эти программы сократился на 194 миллиона.

ПМ отмечает, что президент США Дональд Трамп предложил конгрессу выделить на гиперзвуковое оружие 3,2 миллиарда долларов.

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США
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Lockheed-Martin
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