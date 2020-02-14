Пентагон не потянул программу гиперзвукового оружия

Министерство обороны США закрыло одну из двух основных программ разработки гиперзвукового оружия для военно-воздушных сил.

Пентагон решил закрыть программу разработки высокоточного гиперзвукового оружия под названием Hypersonic Conventional Strike Weapon и вместо неё направить все усилия на развитие программы разработки оружия быстрого реагирования воздушного базирования - Air-Launched Rapid Response.

Представитель ВВС США Энн Стефанек заявила журналистам, что данное решение связано не с техническими проблемами, а исключительно с бюджетными ограничениями.

Первые результаты проекта ARRW ожидаются уже к 2022 году. Обе программы по заказу Пентагона развивала военно-промышленная корпорация Lockheed Martin. В 2021 году на создание прототипов гиперзвукового оружия Минобороны США планирует потратить 382 миллиона долларов - за год бюджет на эти программы сократился на 194 миллиона.

ПМ отмечает, что президент США Дональд Трамп предложил конгрессу выделить на гиперзвуковое оружие 3,2 миллиарда долларов.