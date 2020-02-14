Лучшие представители ПВО Балтийского флота борются за право ехать в Ашулук

В Калининградской области расчеты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300, «Панцирь-С» соединения противовоздушной обороны БФ прибыли на полигоны для участия в конкурсе «Ключи от неба».

В ближайшие недели участникам конкурса предстоит на штатной технике выполнять задачи по обнаружению, захвату, ведению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника. В роли неприятеля выступят самолеты морской авиации БФ.

Кроме того, будет оцениваться специальная, тактическая, техническая, огневая, ракетно-стрелковая, автомобильная и физическая подготовка военнослужащих, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Финальный этап конкурса «Ключи от неба» пройдет в рамках Армейских международных игр летом 2020 года на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)