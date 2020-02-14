Холдинг "Вертолеты России" представил на выставке Singapore Airshow 2020 новые финансовые продукты

ЦАМТО, 13 февраля. На стенде холдинга размещено специальное мультимедийное оборудование для демонстрации возможностей финансовой поддержки продаж вертолетной техники.

С помощью мультимедийных комплексов участники выставки могут ознакомиться с новейшими проектами холдинга, а также рассчитать параметры финансовых операций, связанных с приобретением вертолетной техники.

В ходе ряда встреч и семинаров специалисты холдинга совместно с представителями российских лизинговых компаний представляют на выставке программы лизингового обслуживания на рынке Юго-Восточной Азии, разработанные специально под модельный ряд "Вертолетов России".

Также на авиасалоне представлены инновационные решения в области послепродажного обслуживания вертолетной техники. Зарубежные заказчики могут получить исчерпывающую информацию о сети авиаремонтных заводов под управлением Вертолетной сервисной компании (ВСК) и предоставляемых компанией услугах. Это сервисные контракты, поставка авиационно-технического имущества, техническая поддержка, техобслуживание и ремонт вертолетов и агрегатов, электронная документация, модернизация, а также обучение летного и технического персонала, в том числе с использованием системы дистанционного обучения LMS, позволяющей проходить переподготовку как в авиационных учебных центрах холдинга, так и дистанционно.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".