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ЦАМТО

Разведчики миротворческой бригады ЦВО в Самарской области получили на вооружение парашютные системы Д-10

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D-10-2
Парашют Д-10-2. Фото с сайта kirov.ru.

ЦАМТО, 13 февраля. С этого года в учебную программу разведчиков миротворческой бригады ЦВО, дислоцированной в Самарской области, включена новая дисциплина – воздушно-десантная подготовка. Военнослужащих соединения впервые оснастили парашютами.

На вооружение поступили парашютные системы Д-10, предназначенные для совершения прыжков на скоростях выброски от 150 до 400 км/ч. Парашюты обладают повышенной грузоподъемностью. Вес разведчика со снаряжением может достигать 140 кг. Это позволяет брать с собой дополнительные боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование.

Сейчас военнослужащие проходят первые занятия по воздушно-десантной подготовке на учебно-тренировочной базе подразделений специального назначения Центрального военного округа под Тольятти. Первые прыжки с парашютом спланированы на следующей неделе, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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