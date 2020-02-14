Головной фрегат класса "Сигма 10514" принят на вооружение ВМС Мексики

ЦАМТО, 13 февраля. Секретариат ВМС Мексики объявил о принятии на вооружение фрегата (101) "Реформадор", построенного в рамках проекта закупки океанского патрульного корабля большой дальности POLA (Patrulla Oceanica de Largo Alcance).

Как сообщает Gob.mx, корабль построен в рамках программы модернизации ВМС Мексики на базе проекта фрегата класса "Сигма 10514" (SIGMA 10514) голландской компании Damen. Всего в настоящее время на вооружении ВМС Мексики имеется 279 кораблей различных типов, из которых 129 были построены на национальных предприятиях.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВМС Мексики корабля класса "Сигма 10514" был подписан в 2017 году. Его строительство велось совместно Damen Shipyards Group и ASTIMAR-20 (Салина Крус, Оахака) в рамках программы технического сотрудничества DTC (Damen Technical Cooperation), которая предусматривает сборку кораблей из поставляемых сборочных комплектов корпуса и оборудования при технической помощи голландской компании. В случае Мексики концепция DTC перешла на следующий уровень. Мексиканские специалисты находились в Нидерландах для контроля постройки первого модуля корабля и получения необходимых навыков. В итоге два из шести модулей были построены компанией Damen во Флиссингене, четыре построило мексиканское предприятие в Салина Крус. Завершающая сборка произведена в Мексике при содействии Damen.

Строительство фрегата началось в марте 2017 года. Церемония спуска (101) "Реформадор" на воду состоялась на предприятии ASTIMAR-20 (Astillero de Marina Numero 20) в Салина Крус (Оахака) в ноябре 2018 года. Приемочные испытания корабля завершились в декабре 2019 года.

В общей сложности Мексика планирует до конца десятилетия построить до 8 кораблей типа POLA, но пока заказан только первый.

Корабль POLA предназначен для выполнения широкого спектра задач: патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны, обеспечения безопасности на море, участия в международных и поисково-спасательных операциях, поддержки гуманитарных операций.

Длина корабля составляет 107,5 м, ширина – 14,02 м, водоизмещение – 2570 т, максимальная скорость – около 27 узлов, автономность – 21 сутки. Фрегат вооружен 57-мм артиллерийской установкой, 25-мм АУ Mk.38, 12,7-мм пулеметами, пусковыми установками с 8 ПКР RGM-84L "Гарпун", ЗРК RAM с ракетами RIM-116C Блок.2 (Rolling Airframe Missile), 324-мм легкими торпедами MK-55 Mod.0. Корабль оснащен разработанной Thales системой боевого управления TACTICOS, РЛС SMART-S и ГАС CAPTAS, радиолокационной / электрооптической системой сопровождения цели STIR 1.2 EO Mk.2, может нести вертолет MH-60R "Си Хок".