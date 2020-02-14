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ЦАМТО

ОИС "Адмирал Владимирский" проводит исследования в море Беллинсгаузена

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Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, в порту Монтевидео
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, в порту Монтевидео.
Источник изображения: © Фото : Посольство РФ в Уругвае

ЦАМТО, 13 февраля. В адрес главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова поступил доклад от руководителя кругосветной экспедиции на борту океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский" капитана 1 ранга Олега Осипова.

В докладе говорится о ходе исследований, проводимых экипажем судна и участниками экспедиции у берегов Антарктиды, в том числе в море Беллинсгаузена.

В частности, главкому ВМФ России было доложено о том, что ОИС "Адмирал Владимирский" с момента начала экспедиции в декабре 2019 года по настоящее время прошло свыше 14800 морских миль, выполнив ряд задач по исследованию Мирового океана согласно плану экспедиции. Также адмирал Николай Евменов был проинформирован о том, что морская практика 14 курсантов Военно-морского института, находящихся на борту судна, дала положительные результаты для профессионального становления будущих военных гидрографов.

Планируется, что 27 февраля океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" после завершения работ в море Беллинсгаузена продолжит движение по утвержденному Главным командованием ВМФ России маршруту кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна. 5 марта судно совершит заход в Монтевидео, где пополнит запасы до требуемых норм.

Справочно:

В Центре Русского географического общества при Главном командовании ВМФ России (г.Санкт-Петербург) проанализированы данные кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский за период с 3 декабря 2019 года по настоящее время.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является достойным продолжением деятельности Военно-морского флота России по изучению Мирового океана. Данные о кругосветной экспедиции, в соответствии с указанием Главкома ВМФ, поступают в Центр РГО, функционирующий при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе.

В ходе экспедиции ОИС "Адмирал Владимирский", которая продлится до июня 2020 года, на различных маршрутах в ней принимают участие гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь". Первым иностранным портом, который посетило судно, стал Лиссабон. Маршрут экспедиции был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС "Адмирал Владимирский" и ОИС "Янтарь" прибыли к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

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Страны
Россия
Продукция
22010 Крюйс
Проекты
2020-й год
852
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