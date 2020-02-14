В Йошкар-Олинском ракетном соединении автономные пусковые установки "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования

ЦАМТО, 13 февраля. В рамках тактического учения подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования.

В ходе учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Всего к учениям привлечено более 2500 военнослужащих и свыше 300 ед. техники ракетного соединения, включая самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", колесная дорожная машина и АРС-14КМ.

Особое внимание в ходе тактического учения уделяется вопросам противодействия воздушному нападению, отражения атак диверсионно-разведывательных групп, а также вопросам выполнения комплекса учебных задач в позиционных районах ракетного полка, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.