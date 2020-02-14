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Интерфакс-АВН

"Уралвагонзавод" объявил о начале поставок в армию новых танков Т-90М в этом году

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Танк Т-90М Прорыв-3
Танк Т-90М Прорыв-3.
Источник изображения: rg.ru

Томск. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Серийные поставки в российскую армию нового танка Т-90М "Прорыв-3" начнутся в этом году, сообщил в четверг глава "Уралвагонзавода" Александр Потовапов.

"Да, вы правильно поняли", - ответил он на вопрос журналистов о начале серийных поставок Т-90М в 2020 году.

"Объем - это тема не для внешнего мира", -ответил Потапов на вопрос о количестве танков Т-90М, которые получат по контракту Сухопутные войска России.

"Сроки контрактные мы выдерживаем с министерством обороны. Танк, безусловно, новый. Сейчас все эксперты, в том числе иностранные, говорят, что это не модернизированный танк, это новый танк. И подход к нему как к новому танку. Я думаю, что мы их увидим скоро в этом году", - сказал Потапов о контракте на поставку армии Т-90М.

В четверг глава "Уралвагонзавода" посетил Томский электротехнический завод.

Ранее представители промышленности и военные анонсировали поступление танков Т-90М в Вооруженные силы РФ в 2018, затем в 2019 году.

В ноябре прошлого года начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Сергей Бибик сказал ведомственной газете "Красная звезда", что Т-90М поступит в российскую армию в 2020 году.

В сентябре прошлого года главком сухопутных войск РФ Олег Салюков заявил, что российская армия начала закупки модернизированных танков Т-90М. О поступлении этой техники в войска не сообщалось.

Танк разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Это глубокая модернизация танков типа Т-90 с повышением их боевых и эксплуатационных характеристик.

У Т-90М - новый боевой башенный модуль, который оборудован 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. Машина оснащена дистанционно-управляемой пулеметной установкой калибра 12,7 мм. У модернизированного танка - высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем, обеспечивающая поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.

Ранее представители "Уравлвагонзавода" сообщали, что танки Т-90М будут оснащены климат-контролем.

Впервые систему кондиционирования получили танки Т-90С, поставленные в Алжир. Теперь такая система включена в штатную комплектацию танков Т-90М, которые получит Минобороны РФ.

В УВЗ заявляли, что танк Т-90М - во многом инновационное изделие: новая башня, всесуточная и всепогодная автоматизированная система управления огнем, усовершенствованная пушка, комплекс динамической защиты последнего поколения.

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Страны
Алжир
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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2020-й год
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