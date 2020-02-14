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Военное обозрение

«Не хватило средств»: В США заявили о проблемах с завершением создания объекта ПРО в Польше

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Источник изображения: topwar.ru

В США сообщается о проблемах, с которыми сталкивается военное ведомство при создании объекта противоракетной обороны на территории Польши. Этот объект уже который год строится в польском местечке Редзиково и, как изначально сообщалось, направлен на «защиту от иранских ракет».

Интересно наблюдать за изменением американской аргументации по поводу необходимости строительства объекта ПРО в Польше. Теперь в американских СМИ помимо «защиты от Ирана» всё чаще упоминают и «необходимость защиты от российских ракет».

Стало известно о том, что сроки сдачи объекта ПРО в польском Редзиково переносятся уже во второй раз. Как сообщает американское издание Breaking Defense, на объекте приостановлены работы, так как «не хватает ранее выделенных средств».

В материале говорится о том, что объект противоракетной обороны США в Польше будет достроен в лучшем случае через два года. При этом строительство и оснащение потребует дополнительно около 96 млн долларов. Это плюс к тем 746 млн долларов, которые выделялись на проект изначально. Также отмечается, что, возможно, Пентагону придётся искать нового подрядчика, так как прежний не выполнил обязательств в срок и по объёмам расходов.

Источник изображения: topwar.ru

Нужно напомнить, что первоначально объект ПРО в Польше американцы планировали ввести в эксплуатацию в 2018 году. Теперь говорят как минимум о 2022 годе.

Эту информацию подтверждает вице-адмирал ВМС США Джон Хилл, ответственный за создание новых военных объектов США за рубежом.

Хилл:

В ближайшее время я встречусь с представителями нашего инженерного корпуса, чтобы решить вопрос о подрядчике. Это сложно, и смена подрядчика может отнять некоторое время.

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Страны
Иран
Польша
Россия
США
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