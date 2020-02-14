Ракетные комплексы «Тополь» вышли на учения в Подмосковье

Тактико-специальное учение с использованием подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» прошли в Серпуховском районе Подмосковья.

Тактико-специальное учение с использованием подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» прошли в Серпуховском районе Подмосковья.

На учениях отрабатываются вопросы организации охраны колонны на маршруте движения подразделениями комендантской службы, развертывания учебных агрегатов на полевой позиции.

Особое внимание в ходе учения уделяется вопросам противодействия условным диверсионно-разведывательным группам, сохранения боеспособности и выполнения задач в сложной обстановке.