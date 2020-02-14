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Известия.ru

Ракетные комплексы «Тополь» вышли на учения в Подмосковье

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Тактико-специальное учение с использованием подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» прошли в Серпуховском районе Подмосковья.

Тактико-специальное учение с использованием подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» прошли в Серпуховском районе Подмосковья.

На учениях отрабатываются вопросы организации охраны колонны на маршруте движения подразделениями комендантской службы, развертывания учебных агрегатов на полевой позиции.

Особое внимание в ходе учения уделяется вопросам противодействия условным диверсионно-разведывательным группам, сохранения боеспособности и выполнения задач в сложной обстановке.

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-12М
Проекты
Военные учения
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