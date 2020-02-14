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Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Четыре из пяти ключей, которые применяют в авиационных полках, врут, ошибаясь вплоть до 30 процентов, сообщил «Mil.Press Военное» сотрудник управления метрологии Вооруженных сил России.

По его словам, конструкция предельных ключей подразумевает наличие внутренней пружины внутри, которую нужно расслаблять. «Если этого не делать, то она в постоянном натяжении после первого же измерения. И постепенно пружина ослабевает, что очень сильно влияет на показания. Таким инструментом нельзя гарантировано измерить усилие при затяжке болтовых соединений», — сказал метролог.

Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».

В отличие от государственного военного чиновника, авиатехник технико-экплуатационной части одного из авиационных полков придерживается несколько иной точки зрения. «Мы формируем заявки на инструмент, что нам необходимо, и все. Ждем: будет инструмент или не будет. Никогда не бывает. Закупок никаких не происходит. Инструмент не приходит. Если кому-то что-то и поставляется, то какой это металл? Один раз им что-нибудь крутани, все развалится. Поэтому мы не хотим заморачиваться. Проще купить в магазине, промаркировать — и все», — сообщил инженер, добавив, что «самолеты будут летать в любом случае».

В декабре 2019 года американский журнал Popular Mechanics сообщил, что российская военная техника разваливается, поскольку у современной России нет средств на покупку новой техники, а в прошлом — не было финансов на поддержание в надлежащем состоянии советской. В издании напомнили, что в 2019 году произошло несколько инцидентов, в частности, аварийное приземление в поле стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, пожар на находящемся на ремонте единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов», затопление списанного плавучего дока ПД-16 в Крыму, катастрофа атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» и крушение Ту-22М3 в Мурманской области.

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