Бесполезны против России: ВВС США отказались от покупки штурмовиков с пропеллерами

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ВВС США решили отказаться от покупки 300 легких штурмовиков с пропеллерами. Объясняется это тем, что долгосрочная стратегия Пентагона все больше смещается в сторону конфронтации «великой державы» с «близкими себе» странами, такими как Россия и Китай. При этом указанные самолеты предназначались для борьбы с терроризмом. А против России, как заявлено, такие самолёты бесполезны.

О соответствующем решении сообщила пресс-секретарь ВВС Анна Стефанек. Однако предполагается поиск техники, способной стать альтернативой турбовинтовым штурмовикам. Ранее были закуплены по две единицы Textron AT-6 Wolverines и Sierra Nevada A-29 Super Tucanos. Из них должен был быть выбран победитель перспективного контракта.

Новый недорогой штурмовик планировалось использовать в случаях, когда риск применения F-35 был бы не оправдан. В частности, за счет небольшой скорости, но длительного полета, ожидалось, что новый самолет идеально подойдет для патрулирования местности в ходе борьбы с боевиками.

Но в 2018 году в Вашингтоне была обозначена новая приоритетная цель – противостояние вооруженным силам РФ и КНР. При новом подходе в Пентагон пришло осознание, что штурмовик не принесет большой пользы. Вместо него командование специальных операций приобретет 75 самолетов неназванной модели.

Одновременно ВВС намерены списать 44 штурмовика А-10 из числа «самых старых». В итоги в распоряжении американских военных останется 237 «Бородавочников».