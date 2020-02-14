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Интерфакс-АВН

Администрация Трампа испытывает сложности с назначением спецпосланника для переговоров с Москвой по контролю над вооружениями

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Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, The White House

Вашингтон. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Белый дом ищет спецпосланника для ведения с Россией переговоров по контролю над вооружениями, пока никто не согласился, сообщает Politico.

По данным двух бывших американских чиновников, поиски спецпосланника продолжаются с конца прошлого года.

До сих пор администрация не смогла найти никого, кто согласился бы занять эту должность, добавили собеседники издания.

Отмечается, что, согласно различным источникам, в списке кандидатов на эту роль фигурируют: бывший посол и переговорщик по Договору о сокращении стратегических вооружений Ричард Берт, чиновник министерства финансов Маршалл Биллингсли и бывший советник Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Стивен Хэдли.

Подчеркивается, что помимо переговоров с Москвой, Трамп может настоять на том, чтобы спецпосланник также взял на себя задачу убедить Китай участвовать в дискуссиях по контролю над вооружениями.

Срок действия российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Российская сторона неоднократно предлагала Вашингтону начать переговоры о его продлении.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайан сообщил о готовности США к переговорам с российской стороной, это подтвердила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

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