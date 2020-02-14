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Известия.ru

Стала известна дата первого полета российского корабля «Орел»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Первый пилотируемый полет разрабатываемого в России нового космического корабля «Орел» к Международной космической станции (МКС) предлагается провести в сентябре 2025 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы разработчика корабля — ракетно-космической корпорации «Энергия».

В «Роскосмосе» данную информацию не стали комментировать, направив к производителю корабля. Там на запрос журналистов не ответили.

Первый полет корабля на орбиту без экипажа и посещения МКС намечен на сентябрь 2023 года, а первый полет корабля к МКС в беспилотном режиме планируется на сентябрь 2024 года.

В декабре РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» более 18 млрд рублей на разработку «Орла». В компании сослались на дефицит финансирования, притом что в программу заложены средства общим объемом 57,5 млрд рублей, которые нужно потратить с 2016 по 2025 год.

«Орел» (ранее — «Федерация») — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
МКС
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