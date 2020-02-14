Трамп не возражает против решения Филиппин о прекращении военного соглашения с США

Вашингтон. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против того, чтобы Филиппины прекратили предоставлять свою территорию для размещения американских войск и техники в соответствии с соглашением Visiting Forces Agreement (VFA) от 1998 года.

"Я действительно не возражаю. Раз они хотят так поступить, то это сэкономит много денег", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, когда его спросили о возможности вынудить президента Филиппин Родриго Дутерте пересмотреть решение.

"Мои взгляды отличаются от мнений других", - добавил Трамп.

Как сообщалось, Дутерте принял решение аннулировать соглашение от 1998 года с США, которое давало легальный статус тысячам американских военных, присутствующих на ротационной основе на территории страны. "Пришло время, когда мы будем полагаться на самих себя, мы укрепим нашу оборону, и не будем полагаться на какую-нибудь другую страну", - заявил представитель президента Сальвадора Панело.

В то же время, министр обороны США Марк Эспер назвал решение Филиппин "прискорбным", а посольство США в Маниле отметило, что это - "серьезный шаг со значительными последствиями".

О решении Дутерте стало известно после того, как власти США аннулировали визу одного из его ближайших соратников - сенатора Рональда дела Роса.