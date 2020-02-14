Сирийские РСЗО "Ураган" и "Смерч" взяли на прицел турецкие войска

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" в настоящее время нацелены на районы, где сконцентрированы турецкие войска.

Об этом сообщает твиттер-аккаунт Within Syria, специализирующийся на анализе обстановки в этой горячей точке.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В настоящее время данные РСЗО являются самыми мощными системами в арсеналах правительственных войск.

Так, имеющий 16 направляющих "Ураган" обладает дальностью стрельбы 35 км. 220-мм фугасные снаряды весят 280 кг, в том числе полсотни кг приходится на взрывчатку.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В боекомплект также входят боеприпасы с кассетной боевой частью с 30 боевыми элементами.

300-мм "Смерчи", в свою очередь, имеют 12 направляющих, дальность стрельбы 70 км. Вес реактивного осколочно-фугасного снаряда - 810 кг. Масса взрывчатого вещества - 95 кг (1100 осколков, весом по 50 гр).

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Кроме БМ-27 и БМ-30 в войсках находится также большое количество РСЗО БМ-21.