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Назван срок первого полета российского «Орла» с экипажем на МКС

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«Ангара-А5»
«Ангара-А5».
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Первый полет нового российского космического корабля «Орел» (бывшая «Федерация») с экипажем к МКС планируется провести в сентябре 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия».

До этого — в сентябре 2023 года — планируется впервые запустить «Орла» на земную орбиту в автоматическом режиме, без людей на борту. Через го, в сентябре 2024-го, ожидается первый беспилотный старт корабля к МКС.

4 февраля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что для «Орла» уже созданы некоторые элементы. В частности, у корабля готово днище и отдельные силовые конструкции.

В декабре 2019 года выяснилось, что «Орел» в случае запуска тяжелой ракетой-носителем семейства «Ангара» получается перетяжеленным на 2,3 тонны и недостаточно многоразовым.

Разработка «Федерации», предназначенной для миссий в дальний космос, в частности, к Луне, ведется более десяти лет.

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Ангара
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Рогозин Дмитрий
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