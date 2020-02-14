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Интерфакс-АВН

Британия поможет в усилении инфраструктуры украинских ВМС - министр обороны Украины

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Катер ВМС Украины
Катер ВМС Украины.
Источник изображения: mayak.org.ua

Киев. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Великобритания будет оказывать помощь Украине в усилении инфраструктуры Военно-морских сил (ВМС), сообщил Министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Безопасность в Азово-Черноморском регионе обсудили с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллес, Министром национальной обороны Турции Хулуси Акар и Министром национальной обороны Польши Мариушем Блищак. Договорились, что британцы будут помогать в усилении инфраструктуры ВМС ВСУ, а их инструкторы присоединятся к подготовке наших военных моряков", - написал Загороднюк в фейсбуке в среду вечером.

Делегация Минобороны Украины 12 февраля прибыла с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

В рамках двухдневного визита запланировано участие Загороднюка в рабочем завтраке по приглашению министра национальной обороны Канады с участием Генерального секретаря НАТО (2+1).

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Страны
Великобритания
Канада
Польша
Турция
Украина
Проекты
NATO
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