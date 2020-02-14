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Таллин может спать спокойно – эстонские спецслужбы

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Источник изображения: vpk-news.ru

По оценке Департамента внешней разведки Эстонии, угроза военного нападения со стороны России остается «незначительной».

В Кремле, по мнению эстонских разведчиков, «отдают предпочтение кибероперациям как более дешевому и эффективному средству для достижения своих целей». Такие выводы приводятся в опубликованном в среду ежегоднике разведывательного ведомства, пишет err.ee.

Авторы доклада уверяют, что «за последние пять лет ситуация с безопасностью в мире ухудшилась, и основная угроза для Эстонии по-прежнему исходит от России», руководство которой, по оценке департамента, «предпринимает агрессивные действия против демократического мирового порядка». В качестве примера таких действий они приводят «усиление российского военного потенциала на европейском направлении, военный баланс сил на котором складывается в пользу Москвы». Тем не менее, как считает эстонская разведка, вероятность военного конфликта с соседним государством оценивается как незначительная.

«Угроза военного нападения России на Эстонию небольшая, поскольку Россия не хочет войны с НАТО. Но обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз для Эстонии. Россия может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе», - отмечается в докладе.

Эстонцы считают, что потенциальное столкновение интересов России и Запада возможно в нескольких регионах: «на Ближнем Востоке, где Москва стремится закрепить свою роль существенной региональной державы»; в Африке, где она «пытается расширить свое влияние дипломатией, военным сотрудничеством и координируемыми олигархами операциями по оказания воздействия»; и «в Арктике, где Россия борется за обладание полезными ископаемыми и контроль над транспортными маршрутами».

По оценке эстонского Департамента внешней разведки, «российское руководство рассматривает военные и прочие операции в других странах как часть противостояния с западными государствами, в первую очередь с США».

«Международные санкции частично сдерживают действия России, ограничивая ее агрессивную деятельность против Украины и возможности развивать свой военный потенциал в желаемом темпе. Поскольку проведение российских киберопераций пока не приводило к введению против Москвы серьезных санкций, Россия изыскивает все новые возможности внедриться в компьютерные сети западных стран и международных организаций. Россия получила сигнал, что кибероперации себя оправдывают, в связи с чем они по-прежнему остаются угрозой и для безопасности Эстонии. Кибероперации являются для России эффективным средством добиваться своих политических целей. Они обходятся дешевле с точки зрения финансов, человеческих ресурсов и времени, давая при этом России возможность действовать ниже порога вооруженного конфликта», - говорится в докладе эстонских спецслужб.

Помимо России, Департамент внешней разведки включил в список источников возможных угроз безопасности Китай, на действия которого, как считают в Таллине, необходимо обращать все больше внимания.

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