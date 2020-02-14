США обеспокоились присутствием российских кораблей у своих берегов

Военно-морской флот России, как считают за океаном, становится серьезной угрозой для США. По данным Пентагона, интенсивность патрулирования наших кораблей у американских границ резко возросла.

Карту, где отмечены зоны активных морских операций нашего Военно-морского флота, опубликовало министерство обороны США, сообщает американское издание The Drive. Пентагон сделал подробный отчет на 134 страницах, где показаны маршруты российских кораблей у юго-восточного побережья Соединенных Штатов, на севере Атлантического океана, в районе Карибского моря, а также в Арктике.

The Drive приводит слова высокопоставленного офицера ВМС США, который констатирует, что "вылазки российских подводных лодок превратились в такую серьезную проблему, что американские ВМС больше не могут называть Восточное побережье страны гарантированно безопасной гаванью на случай кризиса".

Российские военные эксперты отмечают, что доклад минобороны США о растущей угрозе России с моря очень вовремя был приложен к бюджетному запросу на 2021 финансовый год.

Вывод напрашивается сам собой - Пентагон пытается убедительно доказать конгрессу Соединенных Штатов, что деньги на оборону нужно выделять не жалея.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский пояснил "Российской газете", что военно-морское присутствие России у побережья Америки существует. "Но оно не достигает такого уровня, который был бы необходим нашему Военно-морскому флоту в соответствии с доктриной о морской деятельности. В этом вопросе еще работать и работать, но пусть они волнуются", - сказал Мураховский.

Пентагон пугает флотом России и убеждает конгресс США выделять деньги на оборону не жалея

По его словам, для того, чтобы американцы почувствовали себя неуютно, надо быстрее вводить в строй корабли океанской зоны, подводные лодки нового поколения, как атомные, так и дизель-электрические. "Предстоит много работы, пока это только начало пути", - сказал эксперт.

Александр Степанов